Манчестер Сити - Брюгге. Соболь в старте, Зинченко в запасе

Сегодня в рамках 4-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити примет Брюгге.

В стартовом составе гостей выйдет украинец Эдуард Соболь.

А вот игрок Сити Александр Зинченко начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн

Your City XI to battle Brugge! ????



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish



SUBS | Steffen, Carson, Dias, Ake, Sterling, Jesus, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Palmer#ManCity pic.twitter.com/s6chMiIbVd