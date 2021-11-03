  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него
В тренде

Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него

Наши за границей
(1 голосов)

У Андрея все будет хорошо

Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес высказался об украинском голкипере команды Андрее Лунине.

– Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него.

– Кто сделал его трансфер в "Реал"?

– Я. Сначала познакомился с его отцом. Андрей хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20, и мы сделали этот трансфер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ракицкий (Питер)
04.11.2021 в 00:09
Да кому он надо???))За него волноваться))))))Пошутил Перез
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
03.11.2021 в 23:39
Эта ситуация с обещаниями то же,что и морковка перед ослом(я ни в коем случае не сравниваю Лунина с ослом-просто ситуация)
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 23:49
Похоже, за ослов как раз держат нас, а не Лунина. Это ж нам рассказывают сказки.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...