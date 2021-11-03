Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него

Президент " Реала " Флорентино Перес высказался об украинском голкипере команды Андрее Лунине.

– Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него.

– Кто сделал его трансфер в "Реал"?

– Я. Сначала познакомился с его отцом. Андрей хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20, и мы сделали этот трансфер.