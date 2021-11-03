Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него
У Андрея все будет хорошо
Президент "
– Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него.
– Кто сделал его трансфер в "Реал"?
– Я. Сначала познакомился с его отцом. Андрей хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20, и мы сделали этот трансфер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:страница Романа Бебеха в фейсбуке
Популярное сейчас
- Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел
- 1:0. Трубин и Марлон привезли гол в матче с Реалом - ВИДЕО
- Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
- Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ракицкий (Питер)
04.11.2021 в 00:09
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
03.11.2021 в 23:39
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 23:49
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...