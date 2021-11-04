Агент: Ракицким интересуются и российские, и зарубежные клубы
Украинец может остаться в России или уехать
Фото: twitter.com/zenit_spb
Вадим Шаблий, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.
"Мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.
Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения", — сказал Шаблий.
Срок контракта 32-летнего украинца с петербургским клубом истекает летом 2022 года. Ранее Ракицкий провел 100-й матч за "Зенит".
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Источник:sport24.ru
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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
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