Агент: Ракицким интересуются и российские, и зарубежные клубы

Вадим Шаблий, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.

"Мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения", — сказал Шаблий.