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Агент: Ракицким интересуются и российские, и зарубежные клубы

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец может остаться в России или уехать

Агент: Ракицким интересуются и российские, и зарубежные клубы

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Вадим Шаблий, агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.

"Мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям.

Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения", — сказал Шаблий.

Срок контракта 32-летнего украинца с петербургским клубом истекает летом 2022 года. Ранее Ракицкий провел 100-й матч за "Зенит".

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) Вадим Шаблий
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Источник:
sport24.ru

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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
04.11.2021 в 12:08
"Украинец может остаться в России или уехать "Серйозно , а может есть 3 вариант))))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.11.2021 в 11:57
Аби здох
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0
Hanter44 (Baburka)
04.11.2021 в 12:14
А попробуй это к себе примерить.
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Ramses_ua (Запоріжжя)
04.11.2021 в 11:49
Ракитский? А хто це?
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0
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Hanter44 (Baburka)
04.11.2021 в 12:15
Подрастешь,узнаешь.
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0
0


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