Зозуля отметился дебютным голом за Фуэнлабраду в Сегунде - ВИДЕО
Однако, забитый мяч украинца не помог обыграть соперника
Украинский футболист Роман Зозуля сыграл за "Фуэнлабраду" в матче 14-го тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" (1:2).
31-летний форвард вышел на поле на 46-й минуте встречи вместо Франко Сольдано. И уже на 79-й минуте поединка Роман отметился первым голом за свою команду. Однако, забитый мяч Зозули не принес победу "Фуэнлабраде". Матч завершился со счетом 1:2.
В текущем сезоне Роман забил один гол и сделал два ассиста в 13 поединках.
"Фуэнлабрада" занимает 16-е место в турнирной таблице, команда Зозули не может победить в пяти матчах подряд, в трех последних проиграла.
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