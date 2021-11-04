Зозуля отметился дебютным голом за Фуэнлабраду в Сегунде - ВИДЕО

Украинский футболист Роман Зозуля сыграл за "Фуэнлабраду" в матче 14-го тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" (1:2).

31-летний форвард вышел на поле на 46-й минуте встречи вместо Франко Сольдано. И уже на 79-й минуте поединка Роман отметился первым голом за свою команду. Однако, забитый мяч Зозули не принес победу "Фуэнлабраде". Матч завершился со счетом 1:2.

В текущем сезоне Роман забил один гол и сделал два ассиста в 13 поединках.

"Фуэнлабрада" занимает 16-е место в турнирной таблице, команда Зозули не может победить в пяти матчах подряд, в трех последних проиграла.