Заметнее, чем в третьем туре, но тем хуже. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

В третьем туре групповых турниров Еврокубков украинцы были большей частью незаметны, а их команды выступили неудачно. В четвертом они уже выступали гораздо заметнее. Правда, положительных результатов это не принесло. Парадокс, но в двух менее статусных Еврокубках чем меньше украинцы были заметны, тем лучших результатов их команды добивались. И наоборот.

Лига Чемпионов

Эдуард Соболь

Два года назад в третьем туре группового турнира Лиги Чемпионов "Брюгге" получил дома 0:5 от "Пари Сен-Жермен" и в Париже в четвертом от него ожидали получить ещё как минимум столько же. Однако он собрался, отыграл весьма прилично и проиграл (0:1) лишь из-за нереализованного пенальти. На подобный сценарий после 1:5 дома от "Манчестер Сити" надеялись и сейчас, и на 71-ой минуте в гостях счет был 1:2. Впрочем, в итоге получилось 1:4, и в бельгийской прессе говорили о падении с облаков.

Эксперт Sporza Эдди Снелдерс заявил, что "Брюгге" вовсе не ошеломили, как в первом матче, что в первом тайме была реальная, неплохая игра. Главный тренер Филипп Клемент заявил о серьезном улучшении после домашней игры, о шансе сделать счет 2:1 за минуту перед 1:2. Первый тайм ему особо понравился, а итоговый счет он считает преувеличением.

Не в последнюю очередь помог переход на схему с тремя центральными защитниками, знакомую с предыдущих лет. Эдуард Соболь занял в ней позицию левого латераля. Был заменён сразу же после третьего пропущенного, на 72-ой минуте. Первые сорок провел весьма прилично. Не без проигранных эпизодов, но стабильно. В дебюте даже подключился к угловому, принял мяч на грудь и пробил низом с линии штрафной. Неточно. Далее также пару раз подключался в атаки, был в штрафной соперника во время голевой контратаки своей команды.

Правда, затем ситуация изменилась, и мощнейший фланг Уокера-Бернарду Силвы-Мареза/Стерлинга начал переигрывать его. В первом голе, раннем, также есть его вина, поскольку он сорвал офсайд Фодена. В концовке первого тайма дважды прорвались мимо него. А второй был уже провальным. Марез получил пас вразрез мимо него, во время навеса Эдуард вчистую проиграл верховую борьбу. Здесь вратарь спас. Но в итоге, и Марез, и Стерлинг забили, прокравшись между украинцем и центральным защитником. Рахим - после отбора мяча у него в его же штрафной.

Соболь стал одним из худших в команде по передачам и касаниям мяча. Хотя и лучшим по попыткам отбора (7) и по успешным (4). 64 процента точных передач - один из худших в команде.

Александр Зинченко отыграл десять минут за англичан. Которые возглавляют группу. У бельгийцев четыре очка в четырех позади второго места и они больше оглядываются назад, желая сохранить гандикап в три очка над четвертым.

Роман Яремчук

В "Бенфике" после 0:4 дома от "Баварии" в гостях ничего не ожидали. Жорже Жезуш даже усадил на скамью запасных висевших на карточках Отаменди, Рафу и Вайгля. Лидера обороны, лидера атаки и важного опорника. Он получил за это критику, вопросы об отсутствии амбиции. На что прямо и открыто отвечал, что решаться судьба группы будет в двух последних матчах - против "Барселоны" и "Динамо". Следующий как раз в гостях против "Барсы" за второе место. И потому он мыслил стратегически, прагматически, с желанием "защитить команду".

2:5 он в итоге даже остался доволен, поскольку "мы забили дважды в гостях, а забить четыре-пять "Бавария" способна в любой момент кому угодно". Следует отметить, что в команду недели Fantasy League УЕФА попал вратарь португальцев Влаходимос, хотя и пропустил пять голов. Он отбил пенальти Роберта Левандовски и ещё серию ударов. Да, повторю ещё раз. Лучшим вратарём недели в Лиге Чемпионов статистически стал вратарь, пропустивший пять мячей. Это многое говорит об игре, о преимуществе и опасных моментах немцев.

Роман Яремчук отыграл 64 минуты. Старался, боролся, откликался на лонгболлы, отходил в глубину и пытался начинать атаки. Смещался на оба фланга. С левого прорвался в контратаке "три в два". Но решил пробить с 20-ти метров низом к раздражению партнёров по команде. Неточно. Прорывался в ещё одну, но загубил её неповоротливостью. А другие старания были бесполезными. Он был слишком оторванным от других игроков. Тем более, что форвард Дарвин Нуньес, с которым в предыдущих матчах хорошо взаимодействовал, этот также начал в запасе.

Роман отдал лишь десять передач (худший на поле из игроков стартовых составов), был вторым худшим по потерям, со всего 60-ю процентами точных передач (худший). В целом это его седьмой матч подряд во всех турнирах без забитых мячей.

"Бенфика" отстает на два очка от "Барселоны" и опережает на три "Динамо".

"Аталанта" вновь упустила верную победу над "Манчестер Юнайтед". На этот раз пропустив в добавленное время. Замены могли бы помочь снизить давление в концовке, но Джан Пьеро Гасперини в целом за матч выполнил всего две. Хотя на скамье запасных сидел Руслан Малиновский. Там он и остался.

У "Аталанты" пять очков, у "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреала" семь.

В лиге "Зенит" разгромил "Спартак" и "Динамо" с общим счётом 11:2, но Лига Чемпионов - совсем другой турнир. Да и в целом команда, которая пропускает в десяти из 11-ти последних матчей во всех турнирах, не должна хвастаться хорошей обороной. "Ювентус" нанёс 26 ударов по воротам и должен был забивать ещё больше. 4:2.

Ярослав Ракицкий ушёл с поля на 74-ой минуте при счете 1:3. Успел четырежды выбить мяч, дважды отобрать. Десять раз отдать длинный пас, из них шесть успешных. Оба показателя - среди двух лучших на поле. В эпизоде с первым голом проиграл верховую дуэль, из-за чего мяч отскочил на ногу Дибале. Ещё до этого прервал прострел во вратарской прямо на соперника. Вратарь спас.

Теоретически, "Зенит" ещё может стать и вторым, и четвёртым в группе. Но на самом деле ясно, что будет третьим.

Юрий Вернидуб

"Интер" также мог забить больше. После домашнего матча против "Шерифа" разговоры об окончании сказки чемпиона Молдовы, о полночи для Золушки, ещё были неуместны, поскольку тот отыграл прилично, боролся. Но здесь уже просто сидел в "автобусе" и ждал, пока ему забьют. Конечно, можно заявить, что нейтрализовал атаку миланцев, поскольку первый гол создали опорники, а второй забил защитник. А в первом тайме миланцы лишь однажды попали в створ и не забивали. Но в итоге получился матч в одни ворота с 22:7 по ударам и 65:35 по владению мячом.

Юрий Вернидуб не выглядел особо разочарованным. Заявив, что команде не хватило физических сил и резервов, какие есть у "Интера". Резервы действительно сыграли, поскольку ассист к первому голу и третий гол выдали игроки, которые обычно в запасе миланского гранда. Также украинский наставник остался очень доволен забитым мячом, пусть и в самой концовке с подачи штрафного. Счет 1:3 и вправду выглядит приличнее.

"Реал" - "Шахтер" 2:1. Андрей Лунин остался в запасе хозяев.

Мадридцы лидируют в группе, у "Интера" на втором месте семь очков, у "Шерифа" шесть, у "Шахтера" - однo. В стане Вернидуба уже говорят о Лиге Европы как цели. Хотя и второе место в группе ещё совсем недалеко. Реальность отрезвляет.

Лига Европы

Игорь Пластун забил свой первый гол в сезоне во всех турнирах и второй во всей Еврокубковой карьере. На 79-ой минуте он замкнул навес с углового ударом головой с отскоком от газона. Правда, к тому моменту его "Лудогорец" уже проигрывал в Браге со счетом 1:4. Итоговый счет - 2:4. Болгары остались с одним очком и потеряли все шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. А для перехода в Лигу Конференций и плей-офф против одной из вторых команд групп того турнира им за два тура нужно ликвидировать отставание в четыре очка от "Мидтьюлланна".

"Брага" выиграла матч по ударам по воротам со счетом 26:7, нанесла 11 ударов в створ. Наставник "Лудогорца" Станислав Генчев ожидаемо назвал игру в обороне плохой. Ну а Sportal - катастрофой, заявляя, что четыре - это минимум того, что чемпион Болгарии мог пропустить в этот вечер.



Пластун не прервал близкий к нему прострел ко второму голу. Хотя своего игрока он как раз держал. А вот третий гол состоялся после его выдвижения вперёд на несколько метров и переброса мяча над ним в открывшееся пространство. Вендерсон забил легко. Среди позитива украинца, кроме гола, отметим второе место на поле по числу передач и касаний мяча, четыре выбитых и три заблокированных мяча. Четвертый в команде процент точных передач (83) и выше среднего на поле.

Получил желтую карточку.

"Ференцварош" и вовсе еще не набирал очков, из-за чего потерял все шансы даже на Лигу Конференций. Он останется четвертым в группе. В домашнем матче против "Селтика" (2:3) Александр Зубков отыграл 81 минуту. Сравнял счет на 11-ой, когда получил мяч справа на входе в штрафную, вошел, пробил, и от стелившегося в подкате защитника мяч по дуге залетел в ворота.

Официально это автогол. Также запомнился участием в комбинации в начале второго тайма пасом пяткой назад. Нгуен продолжил в перекладину с линии штрафной.

В целом украинец нанес три удара по воротам. Лишь у одного игрока на поле больше. Издали нанес два - легко взятый вратарем и заблокированный. Из правой части штрафной не попал. Также в целом отдал три паса под удар. По касаниям мяча был среди худших в команде. Стал лучшим на поле по попыткам отбора мяча - девять. Хотя лишь одна из них удалась. Выиграл лишь четыре из 14-ти дуэлей. Второй с конца на поле по проценту точных передач - 66. То есть выступление неоднозначное, но точно очень активное.

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру австрийцу Петеру Штогеру пришлось отвечать на вопрос о свисте болельщиков его же команды и их скандировании „Auf Wiedersehen” в его адрес. Он заявил, что не думает об отставке. Зато думают многие другие.

"Легия" - "Наполи" 1:4. Игорь Харатин остался в запасе хозяев. Они вторые с шестью очками.

"Генк" - "Вест Хэм" 2:2. Андрей Ярмоленко не попал в заявку гостей из-за травмы. Они первые с десятью очками.

Лига Конференций

Две ничьи в матчах четвертого тура в группе В официально обеспечили "Генту" место в следующем раунде. У него десять очков, у команд на третьем и четвертом местах - по два. У "Партизана" семь, и с ним еще нужно бороться за первое место. Для команды из второй половины турнирной таблицы бельгийской лиги Лига Конференций стала отдушиной. Хотя дома против сербов (1:1), несмотря на полное статистическое преимущество, пришлось возвращаться с 0:1 и удалось лишь на 80-ой минуте. Забил Тиссудали, на 71-ой заменивший Романа Безуса.

Статистика Безуса явно отвечает его номинальному амплуа - одного из двух форвардов. Первый на поле по ударам по воротам - четыре, худший в своей команде по касаниям мяча и точности передач. По потерям посредине. В целом же тренер Хейн Ванхазебрук признал, что до замен команда не создала много. Что касается ударов украинца, то трижды он смещался в центр с мячом, освобождался и бил с 20-25 метров. Однажды очень неточно и два удара заблокировали. Также пробил неточно головой из вратарской под давлением защитника.

Вернувшись после травмы лица, Тарас Качараба играет постоянно и все увереннее. В трех последних матчах с ним на поле "Славия" не пропускала. Дважды в лиге и вчера в Лиге Конференций, переиграв дома хайфский "Маккаби" с тем же счетом, с которым проиграла ему в гостях - 1:0. Большую часть матча оборона хозяев работала уверенно и спокойно. Лишь в концовке их наставник Индржих Трпишовски говорил о нервах, о "фантастических моментах вперемешку с фильмами ужасов". В одном из эпизодов прошел острый пас мимо украинца. Обошлось.

В целом гости нанесли лишь шесть ударов по воротам, один из них - в створ.

Тарас четырежды перехватил мяч, трижды выбил, дважды отобрал. Заблокировал один удар. Выиграл пять из девяти дуэлей. Был в тройке лучших в команде и по проценту точных передач (88), и по потерям. Хотя касался мяча реже, чем должен защитник. Получил желтую карточку за стычку с соперником в концовке матча.



Теперь "Славия" вторая, опережая "Маккаби" на два очка и "Унион" - на три, и отставая на четыре от "Фейеноорда".

Фото - официальные сайты "Бенфики" и "Интера", Sporza, Nemzeti Sport