Не рассчитал. Зинченко попал мячом в голову партнера по Манчестер Сити

На предматчевой тренировке перед поединком группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" произошел забавный эпизод.

Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко жонглировал мячом, а потом решил выбить его. Впрочем, Александр рассчитал не все и случайно попал в голову партнеру по команде Рахиму Стерлингу.

"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо", – написал Зинченко в Instagram.

Оба футболиста начали матч против "Брюгге" на лавке запасных, но вышли на поле во втором тайме.

Напомним, "Манчестер Сити" с разгромным счетом победил "черно-синих" со счетом 4:1.