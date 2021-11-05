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Не рассчитал. Зинченко попал мячом в голову партнера по Манчестер Сити

Наши за границей
(1 голосов)

Хедшот от украинца

Не рассчитал. Зинченко попал мячом в голову партнера по Манчестер Сити

Фото: facebook.com/mancity

Новина українською

На предматчевой тренировке перед поединком группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" произошел забавный эпизод.

Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко жонглировал мячом, а потом решил выбить его. Впрочем, Александр рассчитал не все и случайно попал в голову партнеру по команде Рахиму Стерлингу.

"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо", – написал Зинченко в Instagram.

Оба футболиста начали матч против "Брюгге" на лавке запасных, но вышли на поле во втором тайме.

Напомним, "Манчестер Сити" с разгромным счетом победил "черно-синих" со счетом 4:1.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
05.11.2021 в 14:55
Апгрейд)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
05.11.2021 в 14:40
Это на удачу: Рахим вышел на замену и забил гол!
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