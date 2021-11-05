Не рассчитал. Зинченко попал мячом в голову партнера по Манчестер Сити
Хедшот от украинца
Фото: facebook.com/mancity
На предматчевой тренировке перед поединком группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" произошел забавный эпизод.
Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко жонглировал мячом, а потом решил выбить его. Впрочем, Александр рассчитал не все и случайно попал в голову партнеру по команде Рахиму Стерлингу.
"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо", – написал Зинченко в Instagram.
Оба футболиста начали матч против "Брюгге" на лавке запасных, но вышли на поле во втором тайме.
Напомним, "Манчестер Сити" с разгромным счетом победил "черно-синих" со счетом 4:1.
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