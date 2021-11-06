Шевченко будет зарабатывать в Дженоа на 28% меньше, чем получал в сборной Украины
Ушел ради практики
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трудно найти итальянского инсайдера, который не пишет о
Теперь же Николо Скира добавил некоторые детали соглашения украинца с генуэзцами. Шевченко заключит контракт с клубом до 2023 года с опцией продления, а также зарплатой 1,8 млн евро в сезон. К этой сумме предусмотрены и бонусы
Отметим, что эта цифра на 28% меньше, чем он получал во главе сборной Украины. На должности главного тренер "сине-желтых" Андрей Николаевич зарабатывал 2,5 млн евро в год.
Также стало известно, что тренерский штаб Шевченко не изменится. В него войдут те же специалисты, что работали вместе с ним в сборной: Андреа Малдера и Мауро Тассотти.
Отметим, что "Дженоа" идет на 17 месте в Серии А, опережая зону вылета на одно очко. Вчера, 5 ноября, генуэзцы на 89-й минуте выцарапали один зачетный пункт в матче 12-го тура против "Эмполи". Этот поединок был уже девятым без побед для команды. В общей сложности "Дженоа" взяла верх только в одной встрече в текущем сезоне чемпионата Италии ("Кальяри", 3:2)
Отметим, что следующий матч генуэзцы проведут 21 ноября против "Ромы".
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