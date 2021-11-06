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Шевченко будет зарабатывать в Дженоа на 28% меньше, чем получал в сборной Украины

Наши за границей
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(1 голосов)

Ушел ради практики

Шевченко будет зарабатывать в Дженоа на 28% меньше, чем получал в сборной Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трудно найти итальянского инсайдера, который не пишет о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа". Одним из первых это сделал авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Теперь же Николо Скира добавил некоторые детали соглашения украинца с генуэзцами. Шевченко заключит контракт с клубом до 2023 года с опцией продления, а также зарплатой 1,8 млн евро в сезон. К этой сумме предусмотрены и бонусы

Отметим, что эта цифра на 28% меньше, чем он получал во главе сборной Украины. На должности главного тренер "сине-желтых" Андрей Николаевич зарабатывал 2,5 млн евро в год.

Также стало известно, что тренерский штаб Шевченко не изменится. В него войдут те же специалисты, что работали вместе с ним в сборной: Андреа Малдера и Мауро Тассотти.

Отметим, что "Дженоа" идет на 17 месте в Серии А, опережая зону вылета на одно очко. Вчера, 5 ноября, генуэзцы на 89-й минуте выцарапали один зачетный пункт в матче 12-го тура против "Эмполи". Этот поединок был уже девятым без побед для команды. В общей сложности "Дженоа" взяла верх только в одной встрече в текущем сезоне чемпионата Италии ("Кальяри", 3:2)

Отметим, что следующий матч генуэзцы проведут 21 ноября против "Ромы".

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В статье: Андрей Шевченко Украина Дженоа (Генуя)
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Источник:
NicoloSchira

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 10:03
в дженоа будет ЗАРАБАТЫВАТЬ, а в сборной ПОЛУЧАЛ - чухаете разницу?))
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Artemanat (Кривой Рог)
06.11.2021 в 09:42
Ну может украинцев будет приглашать в Дженоа
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Artemanat (Кривой Рог)
06.11.2021 в 09:43
Хотя кто туда поедет
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