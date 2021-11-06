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Русин: Игрового времени не хватает. Я рад, что вообще играю

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Пропустил много времени

Русин: Игрового времени не хватает. Я рад, что вообще играю

Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен

Новина українською

Арендованный у "Динамо" нападающий "Днепра-1" Назарий Русин прокомментировал свой первый за долгое время гол, а также полученное игровое время:

– В игре с “Минаем” Вы прервали свою длительную голевую засуху. Имели предчувствие в тот день, что можете забить?

– Да какое предчувствие? Ничего такого не было.

– А что почувствовали, расписавшись в воротах? Облегчение?

– Смотрите, голевая засуха в плане чего? Если речь идет о Премьер-лиге, то я в сезоне 2020/21 сыграл 17 минут. У меня год времени просто выпал. Конечно, я почувствовал облегчение. Но прежде всего я рад, что вообще играю. Целый год пропустил. Даже сейчас игрового времени не хватает. Так что для начала хочу нормально, регулярно играть и получать удовольствие от футбола. Конечно, рад – не забивал 10 или 12 игр. Если честно – не считал, и даже не хочу об этом думать”, - сказал Русин.

Отметим, что на счету Назария в этом сезоне два гола в восьми матчах (272 минуты). Нападающий кроме гола в ворота "Миная" в 13-м туре чемпионата еще забил в поединке Кубка Украины против “ВПК-Агро”.

В прошлом сезоне на счету Русина всего 18 минут в УПЛ – он вышел на замену в игре против донецкого "Шахтера". Вторую половину сезона он провел в аренде в польской "Легии", где сыграл за первую команду всего полчаса.

Арендное соглашение с "Днепр-1" действительно до конца года. А в целом контракт с "Динамо" - до лета 2025-го.

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В статье: Назарий Русин
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Источник:
Футбол 24

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