Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа

Экс-тренер сбороной Украины Андрей Шевченко на следующей неделе прибудет в Италию, чтобы подписать контракт с "Дженоа". Клуб ждет, что коуч сможет быть в Генуе уже во вторник.

Наставником "Дженоа" все еще является Давиде Баллардини, но в ближайшее время с главным тренером разорвут контракт из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, генуэзский клуб опустился в зону вылета, а последняя победа команды состоялась еще в сентябре. В четырех из пяти последних туров клуб сыграл вничью.