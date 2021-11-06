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Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа

Наши за границей
(1 голосов)

Это состоится уже очень скоро

Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-тренер сбороной Украины Андрей Шевченко на следующей неделе прибудет в Италию, чтобы подписать контракт с "Дженоа". Клуб ждет, что коуч сможет быть в Генуе уже во вторник.

Наставником "Дженоа" все еще является Давиде Баллардини, но в ближайшее время с главным тренером разорвут контракт из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, генуэзский клуб опустился в зону вылета, а последняя победа команды состоялась еще в сентябре. В четырех из пяти последних туров клуб сыграл вничью.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Дженоа (Генуя)
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Источник:
Corriere dello Sport

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