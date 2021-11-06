Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа
Это состоится уже очень скоро
фото - Олександр Приходько
Экс-тренер сбороной Украины Андрей Шевченко на следующей неделе прибудет в Италию, чтобы подписать контракт с "Дженоа". Клуб ждет, что коуч сможет быть в Генуе уже во вторник.
Наставником "Дженоа" все еще является Давиде Баллардини, но в ближайшее время с главным тренером разорвут контракт из-за неудовлетворительных результатов команды.
Напомним, генуэзский клуб опустился в зону вылета, а последняя победа команды состоялась еще в сентябре. В четырех из пяти последних туров клуб сыграл вничью.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Corriere dello Sport
Популярное сейчас
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Барселона купит зимой трех футболистов для Хави
- Итальянский выбор Шевченко, новый контракт Лучи. Главные новости за 5 ноября
- Перес: У Лунина все будет хорошо, пусть украинцы не переживают за него
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...