Коваленко в пятый раз подряд выйдет в основном составе Специи
Уже безальтернативный для Мотты
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Специя" примет "Торино" на "Альберто Пикко". Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко попал в основной состав хозяев и выйдет в центре поля.
???? STARTING XI— Spezia Calcio English (@acspezia_en) November 6, 2021
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/vg5V2Cnh9H
Этот матч станет уже пятым подряд для Коваленко в стартовом составе "Специи". Все эти встречи он провел от начала до конца. В общем – это седьмой поединок Виктора за "орлят" в сезоне.
Сейчас для "Специи" ситуация плачевная. В турнирной таблице подопечные Тьяго Мотты расположились на 18-й позиции. Сегодняшний их соперник занимает 12 место в Серии А.
Стартовый свисток матча "Специя" - "Торино" запланирован на 16:00.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021
- Бизнесмен, модник, филантроп и, возможно, будущий президент Грузии: Каха Каладзе крут не только в футболе
- Зозуля отметился дебютным голом за Фуэнлабраду в Сегунде - ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста