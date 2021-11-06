Коваленко в пятый раз подряд выйдет в основном составе Специи

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Специя" примет "Торино" на "Альберто Пикко". Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко попал в основной состав хозяев и выйдет в центре поля.

Этот матч станет уже пятым подряд для Коваленко в стартовом составе "Специи". Все эти встречи он провел от начала до конца. В общем – это седьмой поединок Виктора за "орлят" в сезоне.

Сейчас для "Специи" ситуация плачевная. В турнирной таблице подопечные Тьяго Мотты расположились на 18-й позиции. Сегодняшний их соперник занимает 12 место в Серии А.

Стартовый свисток матча "Специя" - "Торино" запланирован на 16:00.