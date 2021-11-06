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Коваленко в пятый раз подряд выйдет в основном составе Специи

Наши за границей
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(1 голосов)

Уже безальтернативный для Мотты

Коваленко в пятый раз подряд выйдет в основном составе Специи

Новина українською

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Специя" примет "Торино" на "Альберто Пикко". Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко попал в основной состав хозяев и выйдет в центре поля.

Этот матч станет уже пятым подряд для Коваленко в стартовом составе "Специи". Все эти встречи он провел от начала до конца. В общем – это седьмой поединок Виктора за "орлят" в сезоне.

Сейчас для "Специи" ситуация плачевная. В турнирной таблице подопечные Тьяго Мотты расположились на 18-й позиции. Сегодняшний их соперник занимает 12 место в Серии А.

Стартовый свисток матча "Специя" - "Торино" запланирован на 16:00.

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В статье: Тьяго Мотта Торино (Турин) Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
06.11.2021 в 15:27
медаль вже підготовили?
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0
-1
Alle Garage (Харьков)
06.11.2021 в 15:24
Такое себе достижение… выходить 5-й раз в основе худшей команды Серии А.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.11.2021 в 15:22
Завжди казав що Вітя видатний виконавець.
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+1
0


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