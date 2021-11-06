Коваленко оформил ассист на первый гол в игре с Торино

В матче 12-го тура итальянской Серии А "Специя" принимает "Торино".

Счет в поединке на 59-й минуте встречи открыл центральный полузащитник хозяев Якопо Сала. Голевую передачу на итальянца отдал Виктор Коваленко - для украинского игрока этот ассист стал вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Всего в нынешней кампании итальянского национального первенства 25-летний Коваленко принял участие в 6 играх и забил 1 мяч.