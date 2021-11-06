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Коваленко оформил ассист на первый гол в игре с Торино

Наши за границей
(1 голосов)

Вторая голевая для Виктора в сезоне Серии А

Коваленко оформил ассист на первый гол в игре с Торино

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 12-го тура итальянской Серии А "Специя" принимает "Торино".

Счет в поединке на 59-й минуте встречи открыл центральный полузащитник хозяев Якопо Сала. Голевую передачу на итальянца отдал Виктор Коваленко - для украинского игрока этот ассист стал вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Всего в нынешней кампании итальянского национального первенства 25-летний Коваленко принял участие в 6 играх и забил 1 мяч.

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В статье: Торино (Турин) Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2021 в 17:39
Красава!
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Kela (Одесса)
06.11.2021 в 17:34
Витька в сборную!
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