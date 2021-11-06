Коваленко оформил ассист на первый гол в игре с Торино
Вторая голевая для Виктора в сезоне Серии А
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12-го тура итальянской Серии А "Специя" принимает "Торино".
Счет в поединке на 59-й минуте встречи открыл центральный полузащитник хозяев Якопо Сала. Голевую передачу на итальянца отдал Виктор Коваленко - для украинского игрока этот ассист стал вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.
Всего в нынешней кампании итальянского национального первенства 25-летний Коваленко принял участие в 6 играх и забил 1 мяч.
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Kela (Одесса)
06.11.2021 в 17:34
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