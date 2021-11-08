Стало известно, когда Шевченко проведет первую тренировку в Дженоа
Также вместе с наставником будет его помощник Мауро Тассотти
Фото: ФК Дженоа
В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".
Уже сегодня, 8 ноября, украинский специалист прибудет в Геную. Ожидается, что первую тренировку Шевченко проведет 9 ноября. Отмечается, что вместе с Андреем будет его помощник Мауро Тассоти
Презентация наставника для прессы должна состояться на стадионе "Луиджи Феррарис". Об этом сообщает Buoncalcioatutti.it.
Также ожидается, что в штаб наставника войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.
На посту главного тренера "Дженоа" Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с "Ромой", которую возглавляет Жозе Моуринью.
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