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Стало известно, когда Шевченко проведет первую тренировку в Дженоа

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Также вместе с наставником будет его помощник Мауро Тассотти

Стало известно, когда Шевченко проведет первую тренировку в Дженоа

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

Уже сегодня, 8 ноября, украинский специалист прибудет в Геную. Ожидается, что первую тренировку Шевченко проведет 9 ноября. Отмечается, что вместе с Андреем будет его помощник Мауро Тассоти

Презентация наставника для прессы должна состояться на стадионе "Луиджи Феррарис". Об этом сообщает Buoncalcioatutti.it.

Также ожидается, что в штаб наставника войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

На посту главного тренера "Дженоа" Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с "Ромой", которую возглавляет Жозе Моуринью.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
Buoncalcioatutti.it

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