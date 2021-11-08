Стало известно, кто посоветовал Шевченко на пост главного тренера Дженоа

7 ноября итальянская "Дженоа" объявила о назначении на пост главного тренера команды 45-летнего украинца Андрея Шевченко, который подписал с "грифонами" контракт до 2024 года.

Помимо Андрея Шевченко, который ранее покинул пост главного тренера сборной Украины и Андреа Пирло, освободившегося после работы в "Ювентусе", еще одним кандидатом на пост главного тренера "Дженоа" был экс-тренер московского "Спартака" — Доменико Тедеско.

Однако в итоге выбор новых владельцев клуба в лице американской компании 777 Partners, которая 15 ноября официально станет владельцем 100 процентов акций клуба из Генуи, утвердила на должность наставника "Дженоа" украинца Андрея Шевченко.

По информации Meta-ratings.com.ua, выбор в пользу Шевченко был также связан с тем, что 15 ноября нынешний президент "Дженоа" Энрико Прециози передаст бразды управления старейшим клубом Италии в руки нового президента "грифонов" — Альберто Зангрилло.

Новый босс "Дженоа" в свою очередь является профессором медицины и личным врачом экс-президента "Милана" и Премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в свое время купил Шевченко у киевского "Динамо", а потом стал близким другом его семьи, крестив старшего сына Шевченко — Джордана.

Ранее мы сообщали о том, когда Шевченко проведет первую тренировку в "Дженоа".