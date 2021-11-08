  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стало известно, кто посоветовал Шевченко на пост главного тренера Дженоа
В тренде

Стало известно, кто посоветовал Шевченко на пост главного тренера Дженоа

Наши за границей
Обновлено
(6 голосов)

Украинский наставник возглавил клуб Серии А

Стало известно, кто посоветовал Шевченко на пост главного тренера Дженоа

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

7 ноября итальянская "Дженоа" объявила о назначении на пост главного тренера команды 45-летнего украинца Андрея Шевченко, который подписал с "грифонами" контракт до 2024 года.

Помимо Андрея Шевченко, который ранее покинул пост главного тренера сборной Украины и Андреа Пирло, освободившегося после работы в "Ювентусе", еще одним кандидатом на пост главного тренера "Дженоа" был экс-тренер московского "Спартака" — Доменико Тедеско.

Читайте такжеШевченко: Отправная точка, которая вернет Дженоа великую историю

Однако в итоге выбор новых владельцев клуба в лице американской компании 777 Partners, которая 15 ноября официально станет владельцем 100 процентов акций клуба из Генуи, утвердила на должность наставника "Дженоа" украинца Андрея Шевченко.

По информации Meta-ratings.com.ua, выбор в пользу Шевченко был также связан с тем, что 15 ноября нынешний президент "Дженоа" Энрико Прециози передаст бразды управления старейшим клубом Италии в руки нового президента "грифонов" — Альберто Зангрилло.

Новый босс "Дженоа" в свою очередь является профессором медицины и личным врачом экс-президента "Милана" и Премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в свое время купил Шевченко у киевского "Динамо", а потом стал близким другом его семьи, крестив старшего сына Шевченко — Джордана.

Ранее мы сообщали о том, когда Шевченко проведет первую тренировку в "Дженоа".

Читайте такжеШевченко - второй украинский тренер в ТОП-5 лигах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
09.11.2021 в 11:33
Почему не "Минай?!" или "Мариуполь?!",надо любить свою Родину!Что,мало платят или у тебя денег мало?!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 18:22
Понятное дело..... да какая разница?!
Ответить
+1
0
avatar
vadooo (Слатино)
08.11.2021 в 17:35
Продуманный ! Покумовался с нужными людьми.
Ответить
0
0
79timoha (Днепропетровск)
08.11.2021 в 16:49
Кому он еще кум?ХЗ может окажется шо он и путину кум
Ответить
+3
0
Daddygo (Харьков)
08.11.2021 в 14:05
вот и посмотрим на что он способен
Ответить
+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 11:56
ну попробуй это не Украина будет тяжело
Ответить
0
-2
avatar
zloyded (Киев)
08.11.2021 в 11:48
А джерело вказувати не треба? А перевіряти інформацію? Доведіть, що це правда!!! Балаболи і маніпулятори!!!
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...