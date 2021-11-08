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Маркевич: В Дженоа у Шевченко не будет времени на раскачку

Наши за границей
(3 голосов)

Экс-тренер сборной Украины возглавил клуб Серии А

Маркевич: В Дженоа у Шевченко не будет времени на раскачку

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич высказался о новом месте работы Андрея Шевченко, который возглавил итальянскую "Дженоа".

"Это выбор самого Шевченко, который проработав продолжительное время с национальной сборной Украины, изъявил желание попробовать себя и на клубном уровне. Поскольку в отличие от Шевченко у меня есть опыт работы, как с клубами, так и со сборной, то имею право утверждать, что это две большие разницы. Шевченко нужно быть готовым к тому, что придется тренировать в цейтноте и давать результат каждую неделю. Тем более, что он принял команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы. И от его оперативной каждодневной реакции на происходящее в "Дженоа" будет очень много зависеть.

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Согласен, у Шевченко есть определенные преимущества, как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, у него нет языковых проблем, он громко заявил о себе в "Mилане", как футболист, но в "Дженоа" у него не будет времени на раскачку, а сразу станут требовать результат.

Кстати, узнал из СMИ, что у Шевченко якобы есть договоренность с руководством "Дженоа", что даже в случае вылета из Серии А он останется у руля. В такое верится с трудом. Когда я возглавлял "Металлист", то нам приходилось играть в Генуе только с другой командой — "Сампдорией" и я знаю, какие там требовательные болельщики. Для них главное — результат, а если побед не будет, то обструкции тренеру не избежать. И не имеет значения ты — Шевченко, или — Жозе Mоуриньо. Впрочем, Шевченко для того и приглашали в "Дженоа", чтобы он спас ее от неприятностей.

Я желаю ему успехов. В свое время он завоевал признание в Италии, как футболист, а теперь у него появился шанс заявить о себе и на тренерском поприще", - сказал Маркевич.

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В статье: Андрей Шевченко Мирон Маркевич Дженоа (Генуя)
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
08.11.2021 в 18:16
В мене до Маркевича більше позитиву, але репліка про досвід Шеви звучить зухвало
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0
0
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satellite (Харьков)
08.11.2021 в 16:06
Шева,как никто другой понимает что у него не будет там времени для раскачки и как никто другой он знает что такое, итальянские болельщики.Удачи тренеру!!!
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+2
0
Caballero (DC)
08.11.2021 в 15:52
Маркевич хоч раз працював за кордоном? В Дагестані в Анжі. То й нехай мовчить в ганчірочку. Шева в Італії вдома, свій. Не тра йому порад дурних давати.
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+1
-4
avatar
SeventyFour (Phoenix)
08.11.2021 в 16:31
Свой ничего не значит. Посмотри средний возраст игроков Genoa. За 30-ть. Ну и очень сложный календарь- Рома, выезд в Удине, дома с Миланом, потом Юве, дерби с Сампдорией
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0
0


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