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"Дело не в персоналиях, а в тактике" - наставник Бенфики пояснил, почему оставил в запасе Яремчука

Наши за границей
(3 голосов)

Роман весь матч с Брагой просидел в запасе

"Дело не в персоналиях, а в тактике" - наставник Бенфики пояснил, почему оставил в запасе Яремчука

SL Benfica

Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Португалии Бенфика дома разбила "Брагу" — 6:1. При этом форвард сборной Украины Роан Яремчук провел весь матч в запасе.

После игры главный тренер "орлов" Жорже Жезус так прокомментировал свой выбор.

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"Я выбрал не Яремчука, а Дарвина Нуньеса потому, что у Романа нет качества динамичного подключения к атакам из глубины.

Тут дело не в персоналиях, а в тактике. Мы знали, как будет обороняться соперник и выбрали именно то сочетание футболистов, которое и принесло нам успех", — цитирует Жезуса сайт "Бенфики".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (8)
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Wreck (Киев)
09.11.2021 в 02:19
Там конкуренция бешенная, но он сможет
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+1
0
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:15
Ты правий гiтлер !
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0
0
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shat (киев)
08.11.2021 в 22:44
Я ещё 2 года назад писал , что у него полное отсутствие техники , он не видит поля и партнёров , а даже если и увидит , то не в состоянии отдать передачу . Я до сих пор в шоке , что его взяли в сборную и продолжают ставить ,
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0
-2
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Wreck (Киев)
09.11.2021 в 02:17
Ты идиот? Он лучший украинский форвард со времен Шевы. Он за 2 года в сборной, по голам обогнал Воронина и Селезнева которые 10+ лет в сборной играли.
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+2
0
Djarik87 (Киевская область)
08.11.2021 в 20:22
Действительно, как можно было оставить в запасе такого суперпупербомбардира
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 18:25
По ходу, стало понятно, что он деревянный!
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0
-5
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M&M (Lviv)
08.11.2021 в 18:06
По ходу Яремчук всьо.
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+2
-6
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2021 в 18:15
одного матча хватило, эксперт?
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+4
-1


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