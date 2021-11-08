"Дело не в персоналиях, а в тактике" - наставник Бенфики пояснил, почему оставил в запасе Яремчука

В матче 11-го тура чемпионата Португалии Бенфика дома разбила "Брагу" — 6:1. При этом форвард сборной Украины Роан Яремчук провел весь матч в запасе.

После игры главный тренер "орлов" Жорже Жезус так прокомментировал свой выбор.

"Я выбрал не Яремчука, а Дарвина Нуньеса потому, что у Романа нет качества динамичного подключения к атакам из глубины.

Тут дело не в персоналиях, а в тактике. Мы знали, как будет обороняться соперник и выбрали именно то сочетание футболистов, которое и принесло нам успех", — цитирует Жезуса сайт "Бенфики".