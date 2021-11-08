"Дело не в персоналиях, а в тактике" - наставник Бенфики пояснил, почему оставил в запасе Яремчука
Роман весь матч с Брагой просидел в запасе
SL Benfica
В матче 11-го тура чемпионата Португалии Бенфика дома разбила "Брагу" — 6:1. При этом форвард сборной Украины Роан Яремчук провел весь матч в запасе.
После игры главный тренер "орлов" Жорже Жезус так прокомментировал свой выбор.
"Я выбрал не Яремчука, а Дарвина Нуньеса потому, что у Романа нет качества динамичного подключения к атакам из глубины.
Тут дело не в персоналиях, а в тактике. Мы знали, как будет обороняться соперник и выбрали именно то сочетание футболистов, которое и принесло нам успех", — цитирует Жезуса сайт "Бенфики".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю
- Бразильский новичок Металлиста прибыл в Харьков - ФОТО
- Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари
- Официально. Андрей Шевченко стал главным тренером Дженоа
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wreck (Киев)
09.11.2021 в 02:19
Ответить
+1
0
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:15
Ответить
0
0
shat (киев)
08.11.2021 в 22:44
Ответить
0
-2
Wreck (Киев)
09.11.2021 в 02:17
Ответить
+2
0
Djarik87 (Киевская область)
08.11.2021 в 20:22
Ответить
0
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 18:25
Ответить
0
-5
M&M (Lviv)
08.11.2021 в 18:06
Ответить
+2
-6
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2021 в 18:15
Ответить
+4
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...