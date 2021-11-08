Виталий Кличко: Верим, что в будущем Шева вернется в Украину
Назначение Шевы взволновало всех
Фото Андрія Скакодуба - ukrinform.ua
Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко высказался о
"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере.
Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую "Дженоа".
Италия для Шевы – тоже не чужая страна.
Поэтому уверен, что у Андрея все получиться. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе.
Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", — написал Кличко.
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Комментарии (8)
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