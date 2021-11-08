Виталий Кличко: Верим, что в будущем Шева вернется в Украину

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко высказался о назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа" .

"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере.

Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую "Дженоа".

Италия для Шевы – тоже не чужая страна.

Поэтому уверен, что у Андрея все получиться. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе.

Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", — написал Кличко.