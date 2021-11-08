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Виталий Кличко: Верим, что в будущем Шева вернется в Украину

Наши за границей
(2 голосов)

Назначение Шевы взволновало всех

Виталий Кличко: Верим, что в будущем Шева вернется в Украину

Фото Андрія Скакодуба - ukrinform.ua

Новина українською

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко высказался о назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере.

Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую "Дженоа".

Италия для Шевы – тоже не чужая страна.

Поэтому уверен, что у Андрея все получиться. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе.

Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", — написал Кличко.

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В статье: Андрей Шевченко Виталий Кличко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (8)
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vadooo (Слатино)
09.11.2021 в 17:39
Лучше не надо.
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
09.11.2021 в 09:17
"Вернётся в Украину" - это намёк, что не приживётся в "Дженоа"? Получилось двусмысленно.
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:25
З Королевською та Богословською пiде на вибори !
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+1
0
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c99baf (Харьков)
08.11.2021 в 22:40
А к какому боку этот мэр?
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+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:26
ти той що з тату на лобi "кернес жив" ???
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.11.2021 в 21:23
Даст дорогу десятку наших в Европу и вернётся в сборную
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-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.11.2021 в 21:17
Жду с нетерпением, когда ШеШо возглавит УГДК!
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-4
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:28
А може олексiн , коли дасть тобi за щоку на Окружнiй ???
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0
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