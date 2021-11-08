Как прошел первый день Шевченко в Дженоа - ВИДЕО

В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

Уже сегодня, 8 ноября, украинский специалист прибудет в Геную. Презентация наставника для прессы должна состояться на стадионе "Луиджи Феррарис".

Ожидается, что первую тренировку Шевченко проведет 9 ноября.

Впрочем, уже сегодня тренер побывал на базе клуба, пообщался с руководством и персоналом и при этом выглядел довольный, улыбающимся и уверенным в себе и своих силах.

О том, как прошел первый день Андрея Николаевича а новой роли – смотрите в данном видео.