Шевченко прибыл на первую тренировку в качестве тренера Дженоа - ВИДЕО

Хватит мусолить тему итальянской команды. Обсуждать каждый шаг нашего тренера Дженую никто до этого не смотрел и не будет смотреть в будущем, пока она не выйдет в лидеры серии А. А это вряд-ли будет. Всё элементарно прогнозируемо. Будут вливания, будет и результат. Шевченко конечно желаем успехов, но об этом уже сто раз сказано.