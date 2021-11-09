Шевченко прибыл на первую тренировку в качестве тренера Дженоа - ВИДЕО
Андрей Николаевич приступает к работе
Genoa CFC
В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Вчера украинский специалист прибыл в Геную, а сегодня уже провел первую тренировку.
Напомним, что официальная презентация Шевченко в качестве тренера "Дженоа" должна состояться в среду, 10 ноября.
???????? Si parte!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
▶️ Let’s start! ▶️ pic.twitter.com/P0V4Ska6Oi
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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