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Шевченко прибыл на первую тренировку в качестве тренера Дженоа - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Андрей Николаевич приступает к работе

Шевченко прибыл на первую тренировку в качестве тренера Дженоа - ВИДЕО

Genoa CFC

Новина українською

В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

Вчера украинский специалист прибыл в Геную, а сегодня уже провел первую тренировку.

Напомним, что официальная презентация Шевченко в качестве тренера "Дженоа" должна состояться в среду, 10 ноября.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:13
Всегда волнение в что-то новом, но справится! После первого поражения, начнёт кричать!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:12
Хороооошенький)))
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0
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
09.11.2021 в 19:11
Не задерживайся там, Динамо заждалось уже!
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0
-1
Ураган (Запорожье)
09.11.2021 в 19:00
Хватит мусолить тему итальянской команды. Обсуждать каждый шаг нашего тренера Дженую никто до этого не смотрел и не будет смотреть в будущем, пока она не выйдет в лидеры серии А. А это вряд-ли будет. Всё элементарно прогнозируемо. Будут вливания, будет и результат. Шевченко конечно желаем успехов, но об этом уже сто раз сказано.
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
09.11.2021 в 18:45
Успехов!
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+2
-1


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