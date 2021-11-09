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Шевченко провел первую тренировку в Дженоа - ФОТО

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Шевченко провел первую тренировку в Дженоа - ФОТО

Genoa CFC

Новина українською

В воскресенье, 7 ноября, стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

Вчера украинский специалист прибыл в Геную, а сегодня уже провел первую тренировку.

Напомним, что официальная презентация Шевченко в качестве тренера "Дженоа" должна состояться в среду, 10 ноября.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 21:28
Супрягу пригласи и Беседина! В сборную же звал! Главное в контракте прописать, отступные большие при расторжении!
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