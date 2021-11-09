Шевченко провел первую тренировку в Дженоа - ФОТО

В воскресенье, 7 ноября, стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа" .

Вчера украинский специалист прибыл в Геную, а сегодня уже провел первую тренировку.

Напомним, что официальная презентация Шевченко в качестве тренера "Дженоа" должна состояться в среду, 10 ноября.