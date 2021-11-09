Ващук: Отправил Шевченко смску, поздравил с назначением в Дженоа. Он сказал: Спасибо
Андрей Николаевич - снова в топовых темах украинского и итальянского футбола
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-защитник "Динамо" и
"Это замечательно, что Шевченко возглавил "Дженоа". И, слава Богу, что не так много времени прошло с того периода, когда он перестал возглавлять сборную Украины. Я считаю, что это здорово!
Первые матчи "Дженоа" под руководством Шевченко будут против "Ромы" Моуринью, "Милана" и "Ювентуса"? В итальянском чемпионате даже выбирать нечего. Слабую команду в Серии А вы не найдете.
"Дженоа" находится не вверху турнирной таблицы. Им нужно улучшать результаты. Тренерскому штабу Шевченко большой объем работы надо проделать. Нужно выбрать правильное направление. Андрею нужно создать свой тренерский штаб, который будет работать в одном ключе.
Конечно, отправил ему смску, поздравил с назначением в клуб Серии А. Он сказал: "Спасибо", - сказал Ващук.
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