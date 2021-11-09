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Ващук: Отправил Шевченко смску, поздравил с назначением в Дженоа. Он сказал: Спасибо

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей Николаевич - снова в топовых темах украинского и итальянского футбола

Ващук: Отправил Шевченко смску, поздравил с назначением в Дженоа. Он сказал: Спасибо

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А "Дженоа".

"Это замечательно, что Шевченко возглавил "Дженоа". И, слава Богу, что не так много времени прошло с того периода, когда он перестал возглавлять сборную Украины. Я считаю, что это здорово!

Первые матчи "Дженоа" под руководством Шевченко будут против "Ромы" Моуринью, "Милана" и "Ювентуса"? В итальянском чемпионате даже выбирать нечего. Слабую команду в Серии А вы не найдете.

"Дженоа" находится не вверху турнирной таблицы. Им нужно улучшать результаты. Тренерскому штабу Шевченко большой объем работы надо проделать. Нужно выбрать правильное направление. Андрею нужно создать свой тренерский штаб, который будет работать в одном ключе.

Конечно, отправил ему смску, поздравил с назначением в клуб Серии А. Он сказал: "Спасибо", - сказал Ващук.

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В статье: Андрей Шевченко Владислав Ващук Дженоа (Генуя)
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:35
Вот и поговорили!
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Hanter44 (Baburka)
10.11.2021 в 09:16
Ой! Ну до чего же интригующая новость!.Факт,что у редакции полный облом с новостным материалом
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Медведь с балалайкой (Харьков)
10.11.2021 в 08:39
Ващукча
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0
Algrab (Костопiль)
10.11.2021 в 07:15
Це хто?..."спартаковскоє сєрце"...
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
10.11.2021 в 02:44
Козырнул, что Шевы номер у него есть.
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0
-2
bikr632002 (Mississauga)
10.11.2021 в 02:39
Ну і про що новина? А Ващук відписав "прошу", та " удачі"
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Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 00:03
Коли ггрошi вiддаси Гусеву ?
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+3
-1


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