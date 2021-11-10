Экс-спортивный директор Лилля и Монако будет работать в одном клубе с Шевченко

После назначения Андрея Шевченко руководство "Дженоа" намерено пригласить в клуб нового спортивного директора. Об этом сообщает CalcioMercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, грифоны заинтересованы в больших именах и хотят назначить на этот пост Луиша Кампуша. Последним местом работы португальца был "Лилль", который он покинул в декабре 2020 года.

Ранее Кампуш также работал в "Монако", "Реале" и других клубах. Именно с его деятельностью в должности спортивного директора связывают сенсационные чемпионства "Лилля" и "Монако", когда во Франции уже властвовал "Пари Сен-Жермен".