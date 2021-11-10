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Экс-спортивный директор Лилля и Монако будет работать в одном клубе с Шевченко

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Руководство "Дженоа" заинтересовано в больших именах

Экс-спортивный директор Лилля и Монако будет работать в одном клубе с Шевченко

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

После назначения Андрея Шевченко руководство "Дженоа" намерено пригласить в клуб нового спортивного директора. Об этом сообщает CalcioMercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, грифоны заинтересованы в больших именах и хотят назначить на этот пост Луиша Кампуша. Последним местом работы португальца был "Лилль", который он покинул в декабре 2020 года.

Ранее Кампуш также работал в "Монако", "Реале" и других клубах. Именно с его деятельностью в должности спортивного директора связывают сенсационные чемпионства "Лилля" и "Монако", когда во Франции уже властвовал "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Луиш Кампуш
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Источник:
CalcioMercato

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
10.11.2021 в 09:10
Было бы очень здорово заполучить такого спорт.дира. Вопрос в том, хватит ли у этих 777 денег, учитывая, что этот холдинг не такой уж и богатый. Наклевывается очень интересный проект в Дженоа. Будем болеть за Шевченко и его первый тренерский клуб!
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