Федецкий: Возможен такой вариант, что Дженоа купит кого-то из украинцев

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А "Дженоа".

"Читая новости, стало понятно, что у "Дженоа" амбиционный проект. Владельцы "грифонов" хотят сделать серьезный клуб. "Дженоа" представляет один из самых больших городов Италии. Я думаю, для Андрея Николаевича это такой неплохой стартап в тренерской карьере на клубном уровне.

У Шевченко сильный тренерский штаб. Работа тренером в клубе отличается от работы в сборной. Но, я думаю, что у него все должно получиться.