  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Федецкий: Возможен такой вариант, что Дженоа купит кого-то из украинцев
В тренде

Федецкий: Возможен такой вариант, что Дженоа купит кого-то из украинцев

Наши за границей
(3 голосов)

Экс-игрок сборной отреагировал на назначение Шевченко в генуэзский клуб

Федецкий: Возможен такой вариант, что Дженоа купит кого-то из украинцев

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А "Дженоа".

"Читая новости, стало понятно, что у "Дженоа" амбиционный проект. Владельцы "грифонов" хотят сделать серьезный клуб. "Дженоа" представляет один из самых больших городов Италии. Я думаю, для Андрея Николаевича это такой неплохой стартап в тренерской карьере на клубном уровне.

У Шевченко сильный тренерский штаб. Работа тренером в клубе отличается от работы в сборной. Но, я думаю, что у него все должно получиться.

Читайте такжеВернидуб: Шевченко - достаточно серьезный тренер. Желаю ему удачи в Дженоа

Первый матч у Шевченко с "Дженоа" против "Ромы" Моуринью? Интересно будет. У "Ромы" сейчас только название грозное. В матчах Лиги конференций и в чемпионате Италии их прилично лихорадит. Я думаю, что искать здесь какое-то личное противостояние между Моуринью и Шевченко не стоит. Андрей Николаевич находится только в начале нелегкого тренерского пути. Я посмотрел календарь "Дженоа". Действительно, очень серьезный и непростой календарь. Но тем интереснее.

Читайте такжеЭкс-спортивный директор Лилля и Монако будет работать в одном клубе с Шевченко

Мне кажется, ключевой период работы Шевченко в "Дженоа" будет первое трансферное окно. Если люди строят такой серьезный проект, им в любом случае нужно приглашать игроков хорошего, серьезного уровня. Мне кажется, возможен такой вариант, что "Дженоа" купит кого-то из украинцев. Это могут быть наши ребята, которые работали с Шевченко в сборной. Будет интересно", - сказал Федецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" двух игроков сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Артем Федецкий Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:43
Возможно и Астон Вилла купит кого-то..... мало ли что.....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...