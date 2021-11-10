Федецкий: Возможен такой вариант, что Дженоа купит кого-то из украинцев
Экс-игрок сборной отреагировал на назначение Шевченко в генуэзский клуб
Скриншот: Пряма Червона на YouTube
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А "Дженоа".
"Читая новости, стало понятно, что у "Дженоа" амбиционный проект. Владельцы "грифонов" хотят сделать серьезный клуб. "Дженоа" представляет один из самых больших городов Италии. Я думаю, для Андрея Николаевича это такой неплохой стартап в тренерской карьере на клубном уровне.
У Шевченко сильный тренерский штаб. Работа тренером в клубе отличается от работы в сборной. Но, я думаю, что у него все должно получиться.
Первый матч у Шевченко с "Дженоа" против "Ромы" Моуринью? Интересно будет. У "Ромы" сейчас только название грозное. В матчах Лиги конференций и в чемпионате Италии их прилично лихорадит. Я думаю, что искать здесь какое-то личное противостояние между Моуринью и Шевченко не стоит. Андрей Николаевич находится только в начале нелегкого тренерского пути. Я посмотрел календарь "Дженоа". Действительно, очень серьезный и непростой календарь. Но тем интереснее.
Мне кажется, ключевой период работы Шевченко в "Дженоа" будет первое трансферное окно. Если люди строят такой серьезный проект, им в любом случае нужно приглашать игроков хорошего, серьезного уровня. Мне кажется, возможен такой вариант, что "Дженоа" купит кого-то из украинцев. Это могут быть наши ребята, которые работали с Шевченко в сборной. Будет интересно", - сказал Федецкий.
Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" двух игроков сборной Украины.
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