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Полноценный трансфер и аренда. Два игрока сборной могут оказаться в Дженоа

Наши за границей
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(5 голосов)

В подписании украинцев заинтересован Андрей Шевченко

Полноценный трансфер и аренда. Два игрока сборной могут оказаться в Дженоа

Новина українською

Новоиспеченный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко требует подписать несколько новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Сalciomercato.

45-летний специалист мог бы помочь менеджерам клуба в переговорах с исполнителями, которых он хотел бы видеть в команде. Среди них два игрока сборной Украины - защитник "Динамо" Виталий Миколенко и футболист Александр Зинченко из "Манчестер Сити".

Отмечается, что в случае с 22-летним Миколенко это может быть полноценный трансфер, а 24-летнего Зинченко могут подписать на правах аренды.

Накануне также сообщалось, что Шевченко хочет видеть в новой команде хавбека "Милана" Саму Кастильехо и вингера "Челси" Кристиан Пулишича.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Манчестер Сити Дженоа (Генуя) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (23)
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Рівнянин (Рівне)
10.11.2021 в 20:19
Зберіть мені з усього світу найкращих футболістів,і я також стану видатним тренером сучасності.Ти,Андрюша,спробуй з гівна зробити кулю,як Луческу в Динамо,чи Скрипник в Зорі,чи Максимов в Ворсклі.Якщо получиться,значить ти дійсно Тренер.
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+1
0
SoLoMoN1607 (N .K)
10.11.2021 в 17:33
Зина думаю нет,как являетесь игроком ближайшее обойме, а вот Миколенко и Шарпаренко в самый раз! FORZA SHEVA
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+2
-1
Gerd Muller (Житомир)
10.11.2021 в 19:22
Какая умная человека и какой умный мысль!
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.11.2021 в 17:31
Миколенко в УПЛ не тянит даже
Ответить
+1
-6
Alex-696 (Немирів)
10.11.2021 в 18:46
Навчись правильно писати хоча б на своїй собачій мові.
Ответить
+4
-3
Alle Garage (Харьков)
10.11.2021 в 19:24
Всегда было интересно, что в голове у таких, как ты? По твоей логике Достоевский и Гоголь, а также Тарас Шевченко половину своих произведений писали на «собачiй мовi»? Как можно так не уважать себя и свой народ?
+2
-3
Alex-696 (Немирів)
10.11.2021 в 20:08
Ти пишеш грамотно, отже - на російській. Воно - безграмотно, отже - на собачій. Це одне. Друге - мокші - то не мій народ.
+3
0
Gerd Muller (Житомир)
10.11.2021 в 17:15
Афтор феноменально: один - захисник, а другий - футболіст.
Ответить
+1
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.11.2021 в 16:27
По итогу СериАла Дженоа с Шевой (Тасотти) в 10-ку войдет.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.11.2021 в 15:41
Дубинчак и Шапаренко дешевле будут
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0
-5
avatar
olegirkovskiy (Dnepr)
10.11.2021 в 15:15
Зинченко и в сити не плохо
Ответить
+5
-3
balamyt (Boston)
10.11.2021 в 15:04
Мне нравится что Шева не боится рисковать...как в свое время Пирло и Гутузо..,Но Хави ,принявший Барсу , рискует еще больше..,и я желаю им успехов...К слову об укр. игроках в Дженоа то я бы посоветовал Шеве взять Супрягу в ..аренду у ДинамоК .,и дал и ему шанс закрыть все вопросы...Если проявит себя юудит + всем ..,не проявит ..ну хначит не судьба..,
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+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:23
Нахрена Шевi Супряга ! Команда не днi таблицi ! Вiн що, гратись туди йде ???
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+2
-2
balamyt (Boston)
10.11.2021 в 19:37
Супряга будит землю Италии грысть чтобы оправдать доверие Шевы , попасть в СБУ и использовать последний свой шанс в футбольной карьере..Ему ведь только 20 лет...Почему бы не повторить успех Шевы ..тем более что учитель рядом..Другой возможности попасть в ТОП ..у Супряги точно скоро уже не будит ..А я в него еще верю..Он мне напоминает молодого Протасова...а это школа Днепр75. Пока что из школы ДинамоК в ТОП кроме Шевы и Ярмоленко не засветился..
0
0
efim423 (odessa)
10.11.2021 в 15:01
максимум супрягу ))
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+2
-2
Kela (Одесса)
10.11.2021 в 14:36
а зачем вы одну новость по два раза печатаете?
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+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
10.11.2021 в 14:27
И Коваленко...
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+1
-1
Hottabich111
10.11.2021 в 14:21
так они ж на одной позиции играют? Зинченко в центре не так хорош как на фланге. Если все же в центре его ставить то ему напарник нужен с бойцовскими качествами типа нашего Степаненко. Он в Шахтере, если двое бразильских опорников выходят, то это валидольные матчи.
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+2
-1
MaximSK (Киев)
10.11.2021 в 13:43
Согласится ли Зинченко перейти в Дженоа, аутсайдеру Серии А и зачем Дженоа запасной игрок Динамо, который находится в плохой форме.
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+2
-4
MaximSK (Киев)
10.11.2021 в 13:52
Я перепутал Миколенко с Супрягой, ему стоит подумать туда перейти.
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+2
-3
Gerd Muller (Житомир)
10.11.2021 в 17:12
А хто іх знає? Он Коваленко ж взяли, а потім віддали в оренду. У серіїї А свої приморочки.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.11.2021 в 13:41
имхо варик неплохой. Мыкола явно тормозит в развитии после хорошего прогресса, а Седан явно выпал из основы голубых
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+2
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 13:12
Ща начнут это мочево, как с Супрягой...... Хотя Зинченко в аренду, может быть!
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+1
-8


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