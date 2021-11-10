Полноценный трансфер и аренда. Два игрока сборной могут оказаться в Дженоа

Новоиспеченный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко требует подписать несколько новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Сalciomercato.

45-летний специалист мог бы помочь менеджерам клуба в переговорах с исполнителями, которых он хотел бы видеть в команде. Среди них два игрока сборной Украины - защитник "Динамо" Виталий Миколенко и футболист Александр Зинченко из "Манчестер Сити".

Отмечается, что в случае с 22-летним Миколенко это может быть полноценный трансфер, а 24-летнего Зинченко могут подписать на правах аренды.

Накануне также сообщалось, что Шевченко хочет видеть в новой команде хавбека "Милана" Саму Кастильехо и вингера "Челси" Кристиан Пулишича.