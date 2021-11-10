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Без Малдеры. Дженоа представила тренерский штаб Шевченко

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский коуч уже приступил к работе в клубе

Без Малдеры. Дженоа представила тренерский штаб Шевченко

Genoa CFC

Новина українською

"Дженоа" на официальном сайте представила специалистов, которые вошли в тренерский штаб Андрея Шевченко.

Вторым тренером будет Мауро Тасотти, который помогал специалисту в сборной Украины на протяжении пяти лет.

Техническим ассистентами будут Андреа Адзалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.

Не вошел в штаб Шевченко бывший тренер-аналитик "сине-желтых" Андреа Малдера.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
genoacfc.it

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Комментарии (9)
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ГенриВол (Волочиськ)
10.11.2021 в 19:26
Ризикнули сильно власники Дженоа.
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 17:13
Шева это Италия а не Украина -здесь Павелко нет --5 лет они не дадут --можешь не вынемать вещи с чемодана
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0
-3
Yan Ostim
10.11.2021 в 16:13
О, Коваленко
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.11.2021 в 16:55
а сзади Марлос? знакомые все люди
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+3
0
kravaserega (Kyiv)
10.11.2021 в 15:35
Когда уйдет Тасотти, тогда он и покажет свой истинный класс
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+1
-3
avatar
Il Gatto
10.11.2021 в 16:14
ага, бо всі коучі працюють без помічників, щоб показати клас ноунеймам з інтернетів
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
10.11.2021 в 16:59
да не будет Шева вторым Лобановским, Гвардолой и даже Вернидубом. Его максимум - это сохранить клуб в серии А. и все
+1
0
avatar
Американец 2000
10.11.2021 в 15:15
Игроки смотрят на него как на идиота )))))))))))))))
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+2
-9
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 14:42
Все! Финиш!
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0
-2


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