Без Малдеры. Дженоа представила тренерский штаб Шевченко
Украинский коуч уже приступил к работе в клубе
Genoa CFC
"Дженоа" на официальном сайте представила специалистов, которые вошли в тренерский штаб Андрея Шевченко.
Вторым тренером будет Мауро Тасотти, который помогал специалисту в сборной Украины на протяжении пяти лет.
Техническим ассистентами будут Андреа Адзалин, Симон Бономи, Валерио Фьори и Луиджи Ночентини.
Не вошел в штаб Шевченко бывший тренер-аналитик "сине-желтых" Андреа Малдера.
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Источник:genoacfc.it
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Комментарии (9)
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ГенриВол (Волочиськ)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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