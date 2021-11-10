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Костакурта - о Шевченко в Дженоа: Никогда бы не поверил, что он будет тренировать

Наши за границей
(2 голосов)

Легенда "Милана" - о решении экс-одноклубника возглавить клуб Серии А

Костакурта - о Шевченко в Дженоа: Никогда бы не поверил, что он будет тренировать

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Легенда "Милана" Алессандро Костакурта отреагировал на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа".

"Сразу признаюсь – я не мог представить, что многие мои одноклубники станут тренерами. Осталось только Сержиньо начать тренировать, а вот Брокки, Неста, Андрей…Никогда бы не поверил!

Я провел много лет с ними всеми в "Милане". Ожидал, что тренерами будут Пирло и Гаттузо – и все. Если бы мне кто-то тогда рассказал о других, я бы назвал его безумцем.

Мы с Шевой, конечно же, встретимся в Генуе. Мы постоянно на связи. В сборной Украины он уже доказал, что стал классным тренером. Хорошо, что в "Дженоа" ему будет помогать Тассотти", – цитирует Костакурту Gazzetta Dello Sport.

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В статье: Андрей Шевченко Алессандро Костакурта Дженоа (Генуя)
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Источник:
Gazzetta Dello Sport

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Комментарии (4)
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cucumber (Киев)
10.11.2021 в 20:41
Я теж ніколи не очикував.
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
10.11.2021 в 19:27
Алиев тоже тренер , никто не ожидал )
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
10.11.2021 в 19:33
Тренер з літрболу?
Ответить
+1
-1
Thiirane2 (Днепр)
10.11.2021 в 20:16
Менеджер по печеночной фильтрации c2h5oh
0
0


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