Костакурта - о Шевченко в Дженоа: Никогда бы не поверил, что он будет тренировать
Легенда "Милана" - о решении экс-одноклубника возглавить клуб Серии А
Фото: ФК Дженоа
Легенда "Милана" Алессандро Костакурта отреагировал на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа".
"Сразу признаюсь – я не мог представить, что многие мои одноклубники станут тренерами. Осталось только Сержиньо начать тренировать, а вот Брокки, Неста, Андрей…Никогда бы не поверил!
Я провел много лет с ними всеми в "Милане". Ожидал, что тренерами будут Пирло и Гаттузо – и все. Если бы мне кто-то тогда рассказал о других, я бы назвал его безумцем.
Мы с Шевой, конечно же, встретимся в Генуе. Мы постоянно на связи. В сборной Украины он уже доказал, что стал классным тренером. Хорошо, что в "Дженоа" ему будет помогать Тассотти", – цитирует Костакурту Gazzetta Dello Sport.
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