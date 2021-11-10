Дженоа официально представил Шевченко в качестве главного тренера - ФОТО, ВИДЕО

В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа" .

Ну а сегодня, 10 ноября, 45-летний украинский специалист был представлен в качестве главного тренера команды прессе и болельщикам.

"Поприветствуйте Шевченко, пусть он ощутит теплое отношение фанатов!", — написал официальный аккаунт "Дженоа" в Instagram, комментируя фото с презентации.