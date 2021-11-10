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Дженоа официально представил Шевченко в качестве главного тренера - ФОТО, ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Тренер представлен прессе и болельщикам

Дженоа официально представил Шевченко в качестве главного тренера - ФОТО, ВИДЕО

instagram.com/genoacfcofficial

Новина українською

В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа".

Ну а сегодня, 10 ноября, 45-летний украинский специалист был представлен в качестве главного тренера команды прессе и болельщикам.

"Поприветствуйте Шевченко, пусть он ощутит теплое отношение фанатов!", — написал официальный аккаунт "Дженоа" в Instagram, комментируя фото с презентации.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (4)
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Volder (Ков)
10.11.2021 в 20:24
Удачи Шева!
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+2
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.11.2021 в 19:34
Наш тренер в серії А це круто!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.11.2021 в 18:59
Ну, тут уж без всяких Павелок, только личные качества. Будем посмотреть...
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+2
-1
Олександр Свидiвок (с. Свидiвок Черкаськ)
10.11.2021 в 18:39
Таки нехай всё получиться!!!
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+4
-1


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