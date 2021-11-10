Дженоа официально представил Шевченко в качестве главного тренера - ФОТО, ВИДЕО
Тренер представлен прессе и болельщикам
instagram.com/genoacfcofficial
В воскресенье, 7 ноября стало известно о том, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Ну а сегодня, 10 ноября, 45-летний украинский специалист был представлен в качестве главного тренера команды прессе и болельщикам.
"Поприветствуйте Шевченко, пусть он ощутит теплое отношение фанатов!", — написал официальный аккаунт "Дженоа" в Instagram, комментируя фото с презентации.
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Комментарии (4)
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Volder (Ков)
10.11.2021 в 20:24
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.11.2021 в 19:34
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.11.2021 в 18:59
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Олександр Свидiвок (с. Свидiвок Черкаськ)
10.11.2021 в 18:39
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