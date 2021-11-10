Шевченко: Я ждал возможности поработать в клубе, не боюсь этого

В среду, 10 ноября, 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко был представлен в качестве главного тренера "Дженоа" прессе и болельщикам.

На пресс-конференции Андрей Николаевич ответил на вопросы журналистов.

– Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Я хочу поблагодарить руководство и проект "Дженоа", что вернули меня в Италию, страну, с которой у меня особые отношения. Я надеюсь продолжить карьеру здесь в качестве тренера. "Дженоа" – это проект, который меня очень волнует. Наша цель номер один – сыграть в Серии А в следующем году. Единственный способ, который я знаю, добиться этого – это работать. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этого результата.

Этот проект меня очень убедил. Я верю, что "Дженоа" может добиться больших успехов в Италии в будущем. Безусловно, нам нужны болельщики. Однажды я играл в Генуе, и это был очень сложный матч. Я очень хорошо помню, как играл против 12 игроков, потому что 12-м игроком "Дженоа" были болельщики. Я надеюсь, что они будут, потому что нам нужна большая поддержка.

У меня были контакты с новым владельцем. Это был долгий разговор. Команду нужно усилить, и поскольку мы нацелены на игру в следующем году в Серии А, я думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке. Все ребята в команде – очень хорошие. Я думаю, что первая цель – достичь позиции в турнирной таблице, где мы сможем хорошо дышать и хорошо работать.

Италия – важная страна с футбольной точки зрения. Итальянская школа важна. Для меня работа с такими тренерами, как Анчелотти, Дзаккерони и Чезаре Мальдини, была большим опытом. Тренерская работа в Италии означает вход в мир футбола. Иметь возможность бросить вызов великим специалистам, которые сейчас работают в Италии – это стимулирующий вызов для меня.

– Кроме сохранения прописки в Серии А, возможен успех в Кубке Италии?

– Намного важнее спастись. Мы должны приложить много усилий, много работать и попытаться найти множество решений для достижения этой цели. Моя команда и я работаем для этого.

– Вы боитесь тренировать клуб?

– Я подготовился к этому. Я ждал возможности поработать в клубе. Конечно, на данный момент есть чем заняться, но это меня не пугает. Это дает мне стимул работать усерднее и искать новые решения только на благо "Дженоа".

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– Вы говорили с Берлускони?

– Я говорил с Галлиани. Я еще не говорил с президентом, мы пообщаемся в ближайшие дни.

– "Дженоа" будет играть в атакующий или оборонительный футбол?

– "Дженоа" исторически была очень агрессивной командой, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно иметь идеальный баланс и понимать наши потребности, то, что нужно команде. Теперь у нас будет период тренировок, а затем мы будем вступить в фазу очень сложных и важных матчей. Мы должны быть готовы.

У вас должен быть правильный менталитет. Говоря с игроками, я почувствовал желание улучшить ситуацию. Я думаю, что, имея большое желание и правильную структуру на поле, мы можем улучшить ситуацию.

"Золотой мяч – это прошлое. Я хотел бы чем-то заняться как тренер. Я постараюсь сделать все, чтобы эти отношения были долгими. Мы выбираем команду. Мы хорошо видим. У нас все запланировано. Есть ряд вещей, которых они заслуживают, и благодаря тренировкам мы получим более полную картину.

– Первый матч состоится с "Ромой" Моуринью.

– Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны сыграть матч с "Ромой", я его очень уважаю. Важен ментальный аспект – мы должны больше верить в себя.

– Кто выиграет "Золотой мяч" в этом году?

– Я думаю, Жоржиньо или Месси.

– Планируете адаптироваться под команду или будете играть по определенной схеме?

– Я думаю, что у этой команды есть определенные характеристики. Сейчас мы будем хорошо тренироваться, смотреть, в какой схеме команда может играть лучше. Одними из них могут быть 3-5-2 или 4-3-3.