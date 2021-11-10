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Петраков: Верим в Шевченко, очень гордимся, что он возглавил команду Серии А

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(3 голосов)

Нынешний тренер сборной Украины пожелал удачи бывшему наставнику

Петраков: Верим в Шевченко, очень гордимся, что он возглавил команду Серии А

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от товарищеского матча с Болгарией, который состоится в четверг, 11 ноября.

— На одной из первых тренировок сбора Довбик, Матвиенко и Качараба занимались отдельно. Качараба еще был в маске. Готовы ли они сыграть с Болгарией?

- Эти футболисты играли 7 ноября по 90 минут в своих чемпионатах, поэтому занимались отдельно, восстанавливались. Качараба будет играть в маске еще три-четыре месяца. Ему так сказали врачи. В сборной все здоровы. Мы провели тесты, все они отрицательные.

— Какие впечатления в команде после назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа"?

- Вся команда, игроки и тренерский штаб желают Андрею Николаевичу успехов в Италии, мы верим в него. Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А.

— Вы уже мыслями в матче с Боснией и Герцеговиной ставите ли перед командой задачу на поединок с Болгарией?

– Завтра очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, завтра все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас. Очень хотим, чтобы завтра одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной.

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В статье: Украина Болгария Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 18:43
Петрушкин, в Тебя до сих пор все верят и ждут результата!
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