Петраков: Верим в Шевченко, очень гордимся, что он возглавил команду Серии А
Нынешний тренер сборной Украины пожелал удачи бывшему наставнику
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Главный тренер
— На одной из первых тренировок сбора Довбик, Матвиенко и Качараба занимались отдельно. Качараба еще был в маске. Готовы ли они сыграть с Болгарией?
- Эти футболисты играли 7 ноября по 90 минут в своих чемпионатах, поэтому занимались отдельно, восстанавливались. Качараба будет играть в маске еще три-четыре месяца. Ему так сказали врачи. В сборной все здоровы. Мы провели тесты, все они отрицательные.
— Какие впечатления в команде после назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа"?
- Вся команда, игроки и тренерский штаб желают Андрею Николаевичу успехов в Италии, мы верим в него. Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А.
— Вы уже мыслями в матче с Боснией и Герцеговиной ставите ли перед командой задачу на поединок с Болгарией?
– Завтра очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, завтра все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас. Очень хотим, чтобы завтра одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной.
Популярное сейчас
- "Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира
- Сыграют в Днепре. Определена дата и время матча 1/8 финала Кубка Украины
- Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс
- Официально. Андрей Шевченко стал главным тренером Дженоа
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО