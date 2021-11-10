  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Выбрали Шевченко за его мозг" - Совладелец Дженоа раздал комплименты тренеру
В тренде

"Выбрали Шевченко за его мозг" - Совладелец Дженоа раздал комплименты тренеру

Наши за границей
(1 голосов)

Перед Андреем Николаевичем стоит непростая задача

"Выбрали Шевченко за его мозг" - Совладелец Дженоа раздал комплименты тренеру

instagram.com/genoacfcofficial

Новина українською

Один из владельцев "Дженоа", Джош Вондер прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером команды.

"Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Наш поиск был обширным, и мы искали подходящего человека, который бы помог клубу от сейчас до конца сезона и стал опорной точкой проекта "Дженоа".

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы поняли, что он много работает с анализом, он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения.

Он убедил нас в своей честности, никто не отзывался плохо о нем. Мы нашли полный пакет.

Перед нами новый путь, полная перестройка клуба. Первым шагом был поиск менеджера, и мы определились с Шевченко. Теперь в ближайшие месяцы будут некоторые изменения. Сейчас необходимо сосредоточиться на приезде тренера.

Мы видим ценность в Серии А. Хочу подчеркнуть, что мы являемся долгосрочными инвесторами. Мы не фокусируемся на краткосрочной перспективе – мы по-прежнему предпочитаем быть здесь в лучшие и худшие времена. Наша идея состоит в том, чтобы Серия А стала одной из ведущих лиг в мире2, - сказал Вондер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...