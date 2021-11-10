"Выбрали Шевченко за его мозг" - Совладелец Дженоа раздал комплименты тренеру

Один из владельцев " Дженоа ", Джош Вондер прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером команды.

"Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Наш поиск был обширным, и мы искали подходящего человека, который бы помог клубу от сейчас до конца сезона и стал опорной точкой проекта "Дженоа".

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы поняли, что он много работает с анализом, он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения.

Он убедил нас в своей честности, никто не отзывался плохо о нем. Мы нашли полный пакет.

Перед нами новый путь, полная перестройка клуба. Первым шагом был поиск менеджера, и мы определились с Шевченко. Теперь в ближайшие месяцы будут некоторые изменения. Сейчас необходимо сосредоточиться на приезде тренера.

Мы видим ценность в Серии А. Хочу подчеркнуть, что мы являемся долгосрочными инвесторами. Мы не фокусируемся на краткосрочной перспективе – мы по-прежнему предпочитаем быть здесь в лучшие и худшие времена. Наша идея состоит в том, чтобы Серия А стала одной из ведущих лиг в мире2, - сказал Вондер.