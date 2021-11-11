Олейник объяснил, почему продлил контракт с финским клубом

34-летний украинский полузащитник финского "СИКа" Денис Олейник рассказал о продлении контракта с клубом.

"Я продлил контракт с клубом на год. Принял такое решение, потому что у меня хорошие отношения с руководством команды, тренерским штабом, болельщиками.

Меня любят, ценят и уважают, как футболиста. Я это заслужил своим отношением и это приятно. Поэтому я принял такое решение — продлить контракт и не искать ничего нового. Если у меня что-то появится, то я всегда смогу разговаривать, ведь у меня с президентом очень хорошие отношения", - сказал Олейник.