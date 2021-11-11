Олейник объяснил, почему продлил контракт с финским клубом
У украинца хорошие отношения с руководством команды
Фото: sjk.fi
34-летний украинский полузащитник финского "СИКа" Денис Олейник рассказал о продлении контракта с клубом.
"Я продлил контракт с клубом на год. Принял такое решение, потому что у меня хорошие отношения с руководством команды, тренерским штабом, болельщиками.
Меня любят, ценят и уважают, как футболиста. Я это заслужил своим отношением и это приятно. Поэтому я принял такое решение — продлить контракт и не искать ничего нового. Если у меня что-то появится, то я всегда смогу разговаривать, ведь у меня с президентом очень хорошие отношения", - сказал Олейник.
В текущем сезоне Денис за "Сейняйоки" провел 33 матча, в которых забил 11 голов и выполнил два ассиста.
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