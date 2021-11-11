Украинский тренер нашел девять плюсов в назначении Шевченко в Дженоа
Вячеслав Грозный оценил возвращение украинца в Италию
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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А "Дженоа".
"Футбольный мир так устроен, что ежедневно дарит нам много интересных и разнообразных новостей. А когда это касается украинцев, то, конечно, это крайне любопытно и вдвойне приятно. Есть хорошая пословица – деньги и трансферы любят тишину. Считаю, что это очень правильно. Есть смысл афишировать лишь достигнутые договоренности.
После завершения контракта Андрея Шевченко со сборной Украины после Евро все начали гадать, гипотетически предполагать варианты его дальнейшего трудоустройства. Но в реальности все происходит значительно иначе. Ты идешь не туда, куда многим видится, а туда, куда тебя реально приглашают под интересный, амбициозный, творческий проект. Нужно понимать, что Андрею Шевченко комфортно жить и работать, как в Украине, так и в Италии, так и в Англии. В Италии и Англии он успешно играл. Андрей Шевченко свободно владеет итальянским и английским языками.
Вариант "Дженоа" выглядит интересным и перспективным по многим вопросам. Первое: генуэзский клуб – девятикратный чемпион Италии с большой историей и славными традициями. Второе: приход в клуб новых владельцев американской компании "777 Partners" с большими спортивными амбициями в отношении генуэзского клуба. Третье: по имеющейся информации президентом клуба должен стать знаменитый личный врач Сильвио Берлускони Альберто Зангрилло, который с самого детства является страстным поклонником "Дженоа". Четвертое: спортивным директором будет Луиш Кампуш. Он помогал собрать чемпионские составы "Монако" Леонарду Жардима и "Лилля" Кристофа Галтье. Это уже о чем-то говорит. Пятое: возможность Андрея Шевченко формировать свой тренерский штаб, в который уже вошли Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Шестое: системность достижения результатов по примеру "Аталанты" и ряда других клубов.
В этом сезоне перед "Дженоа" стоит задача сохранения прописки в Серии А. Седьмое: полное доверие и карт-бланш Андрею Шевченко. Почему? Выбрали его, а, не в обиду будет сказано, Андреа Пирло. С Шевченко заключили длительный контракт до лета 2024-го года. Восьмое: независимость трансферно-селекционной политики главного тренера. Уже многие СМИ называют ряд игроков, в том числе и украинских (Зинченко, Миколенко и другие), которые могут перейти в "Дженоа". Девятое: у Андрея есть время на создание команды, готовой решать самые серьезные задачи. А у руководства хватит терпения на это. Я перечислил девять серьезнейших пунктов.
Очень редко в жизни бывают такие возможности для творчества и работы на вырост. Да, Андрей никогда не работал в клубных командах. Это правда. Но это дело наживное. Ежедневно работать на тренировочном поле и видеть результаты своего труда очень интересно. Будет ли легко? Нет! И никогда ни у одного тренера такой роскоши не будет. У нас такая профессия. Ежедневное, максимальное перенапряжение. Но по-другому нельзя. Также следует учитывать то, что иностранный тренер должен работать лучше местного специалиста. Я это знаю не понаслышке, так как тренировал неоднократно различные команды в четырех разных странах. От тебя требуется всегда максимальный результат.
Лично я верю в то, что у Андрея, его тренерского штаба и всего коллектива все получится. Искренне желаю ему творчески удачи!", - сказал Грозный.
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