Украинский тренер нашел девять плюсов в назначении Шевченко в Дженоа

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А "Дженоа".

После завершения контракта Андрея Шевченко со сборной Украины после Евро все начали гадать, гипотетически предполагать варианты его дальнейшего трудоустройства. Но в реальности все происходит значительно иначе. Ты идешь не туда, куда многим видится, а туда, куда тебя реально приглашают под интересный, амбициозный, творческий проект. Нужно понимать, что Андрею Шевченко комфортно жить и работать, как в Украине, так и в Италии, так и в Англии. В Италии и Англии он успешно играл. Андрей Шевченко свободно владеет итальянским и английским языками.

"Футбольный мир так устроен, что ежедневно дарит нам много интересных и разнообразных новостей. А когда это касается украинцев, то, конечно, это крайне любопытно и вдвойне приятно. Есть хорошая пословица – деньги и трансферы любят тишину. Считаю, что это очень правильно. Есть смысл афишировать лишь достигнутые договоренности.

Вариант "Дженоа" выглядит интересным и перспективным по многим вопросам. Первое: генуэзский клуб – девятикратный чемпион Италии с большой историей и славными традициями. Второе: приход в клуб новых владельцев американской компании "777 Partners" с большими спортивными амбициями в отношении генуэзского клуба. Третье: по имеющейся информации президентом клуба должен стать знаменитый личный врач Сильвио Берлускони Альберто Зангрилло, который с самого детства является страстным поклонником "Дженоа". Четвертое: спортивным директором будет Луиш Кампуш. Он помогал собрать чемпионские составы "Монако" Леонарду Жардима и "Лилля" Кристофа Галтье. Это уже о чем-то говорит. Пятое: возможность Андрея Шевченко формировать свой тренерский штаб, в который уже вошли Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Шестое: системность достижения результатов по примеру "Аталанты" и ряда других клубов.

В этом сезоне перед "Дженоа" стоит задача сохранения прописки в Серии А. Седьмое: полное доверие и карт-бланш Андрею Шевченко. Почему? Выбрали его, а, не в обиду будет сказано, Андреа Пирло. С Шевченко заключили длительный контракт до лета 2024-го года. Восьмое: независимость трансферно-селекционной политики главного тренера. Уже многие СМИ называют ряд игроков, в том числе и украинских (Зинченко, Миколенко и другие), которые могут перейти в "Дженоа". Девятое: у Андрея есть время на создание команды, готовой решать самые серьезные задачи. А у руководства хватит терпения на это. Я перечислил девять серьезнейших пунктов.

Очень редко в жизни бывают такие возможности для творчества и работы на вырост. Да, Андрей никогда не работал в клубных командах. Это правда. Но это дело наживное. Ежедневно работать на тренировочном поле и видеть результаты своего труда очень интересно. Будет ли легко? Нет! И никогда ни у одного тренера такой роскоши не будет. У нас такая профессия. Ежедневное, максимальное перенапряжение. Но по-другому нельзя. Также следует учитывать то, что иностранный тренер должен работать лучше местного специалиста. Я это знаю не понаслышке, так как тренировал неоднократно различные команды в четырех разных странах. От тебя требуется всегда максимальный результат.

Лично я верю в то, что у Андрея, его тренерского штаба и всего коллектива все получится. Искренне желаю ему творчески удачи!", - сказал Грозный.