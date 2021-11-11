Олейник: Знаком с Петраковым, но сейчас мне попасть в сборную трудно
Денис реально оценивает шансы
Украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник рассказал о возможном вызове в
"Человеку в течение дня более 60-ти тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень трудно.
Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское "Динамо", а я был в академии "Динамо". Мы играли друг против друга.
Шансы Украины поехать на ЧМ? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию и тогда думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это", - сказал Олейник.
Популярное сейчас
- Северная Македония – Украина | АУДИО трансляция матча U-21
- Ворскле пообещали премию за победу над киевским Динамо
- (Анти) Герой футбольного дня. Транслятор сборной Украины
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО