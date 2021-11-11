Олейник: Знаком с Петраковым, но сейчас мне попасть в сборную трудно

Украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник рассказал о возможном вызове в сборную Украины.

"Человеку в течение дня более 60-ти тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень трудно.

Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское "Динамо", а я был в академии "Динамо". Мы играли друг против друга.

Шансы Украины поехать на ЧМ? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию и тогда думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это", - сказал Олейник.