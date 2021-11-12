Украинский тренер продлил контракт с командой из Казахстана

Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр продлил контракт с казахстанским клубом.

Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Мазяр возглавил команду в январе текущего года. Под его руководством "Акжайык" занял девятое место в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне.

На данный момент украинский наставник находится в отпуске, а подготовку к новому сезона команда начнет в январе 2022 года.