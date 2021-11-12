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Украинский тренер продлил контракт с командой из Казахстана

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Специалист продолжит работать в Казахстане

Украинский тренер продлил контракт с командой из Казахстана

Фото: instagram.com/fcakzhayik

Новина українською

Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр продлил контракт с казахстанским клубом.

Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Мазяр возглавил команду в январе текущего года. Под его руководством "Акжайык" занял девятое место в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне.

На данный момент украинский наставник находится в отпуске, а подготовку к новому сезона команда начнет в январе 2022 года.

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В статье: Владимир Мазяр Акжайык (Уральск)
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Источник:
fc akzhayik

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