Украинский тренер продлил контракт с командой из Казахстана
Специалист продолжит работать в Казахстане
Фото: instagram.com/fcakzhayik
Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр продлил контракт с казахстанским клубом.
Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года.
Мазяр возглавил команду в январе текущего года. Под его руководством "Акжайык" занял девятое место в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне.
На данный момент украинский наставник находится в отпуске, а подготовку к новому сезона команда начнет в январе 2022 года.
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Источник:fc akzhayik
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