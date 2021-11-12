Олейник: Ярославский любит футбол, я верил, что Металлист вернется

Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник высказался о возможном возвращении в УПЛ. Напомним, футболист продлил контракт с финским клубом до лета 2022 года.

- Хотел бы вернуться в УПЛ?

- Я хотел вернуться в Украину, не скрывал. Но у меня не было конкретного предложения, даже встречался с представителями некоторых клубов и сам предлагал себя. Если бы во мне были заинтересованы, то были бы предложения. Значит, так должно быть. В любом случае, если появится хороший вариант в Украине, то я бы с удовольствием завершил карьеру именно в Украине.

- Если бы позвали в "Металлист" или "Днепр-1", куда бы пошел?

- Конечно, в "Металлист". Тут не с чем сравнивать. "Днепр-1" совсем другая команда. Это не "Днепр" для меня. "Металлист" - клуб, в котором я раскрылся как футболист. Именно из этой команды я попал в национальную сборную Украины и у меня там замечательные отношения со всеми. Я благодарен этому клубу. Меня продали за большие деньги, выкупили контракт. "Металлист" смог заработать на моем трансфере. Для меня это очень важно.

- Удивился, когда увидел, что "Металлист" возродился?

- Я всегда верил, что это произойдет. Потому что я знаю, как Александр Владиленович Ярославский любит футбол и я понимаю, что он не работал по другим причинам. Я был уверен, что "Металлист" вернется, просто вопрос был - когда. Уверен, что "Металлист" выйдет в УПЛ и в следующем году займет место в еврокубках, - сказал Олейник.

Напомним, Денис Олейник выступал за "Металлист" с 2009 по 2011 год. На счету футболиста 21 гол в 68 матчах УПЛ за харьковский клуб.