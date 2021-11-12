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Олейник: Ярославский любит футбол, я верил, что Металлист вернется

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист выступал за харьковчан с 2009 по 2011 год

Олейник: Ярославский любит футбол, я верил, что Металлист вернется

Фото: vecherniy.kharkov.ua

Новина українською

Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник высказался о возможном возвращении в УПЛ. Напомним, футболист продлил контракт с финским клубом до лета 2022 года.

- Хотел бы вернуться в УПЛ?

- Я хотел вернуться в Украину, не скрывал. Но у меня не было конкретного предложения, даже встречался с представителями некоторых клубов и сам предлагал себя. Если бы во мне были заинтересованы, то были бы предложения. Значит, так должно быть. В любом случае, если появится хороший вариант в Украине, то я бы с удовольствием завершил карьеру именно в Украине.

- Если бы позвали в "Металлист" или "Днепр-1", куда бы пошел?

- Конечно, в "Металлист". Тут не с чем сравнивать. "Днепр-1" совсем другая команда. Это не "Днепр" для меня. "Металлист" - клуб, в котором я раскрылся как футболист. Именно из этой команды я попал в национальную сборную Украины и у меня там замечательные отношения со всеми. Я благодарен этому клубу. Меня продали за большие деньги, выкупили контракт. "Металлист" смог заработать на моем трансфере. Для меня это очень важно.

- Удивился, когда увидел, что "Металлист" возродился?

- Я всегда верил, что это произойдет. Потому что я знаю, как Александр Владиленович Ярославский любит футбол и я понимаю, что он не работал по другим причинам. Я был уверен, что "Металлист" вернется, просто вопрос был - когда. Уверен, что "Металлист" выйдет в УПЛ и в следующем году займет место в еврокубках, - сказал Олейник.

Напомним, Денис Олейник выступал за "Металлист" с 2009 по 2011 год. На счету футболиста 21 гол в 68 матчах УПЛ за харьковский клуб.

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В статье: Денис Олейник СИК Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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Siniy... (Dnipro)
12.11.2021 в 10:22
Знову казки про відродження тулять.... Єдиний державний реєстр судових рішень України. Постанова Господарського суду Харківської області від 22.04.2021 року у справі № 922/1513/17 пункт 6 резолютивної частини Постанови: "Визнати юридичну особу Публічне акціонерне товариство "Футбольний клуб "Металіст" (код ЄДРПОУ 24341697, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.".
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+2
-3
юрец-700 (Харьков)
12.11.2021 в 10:30
Питушары уймитесь Вас это не касается!
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0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.11.2021 в 11:52
Не заважай копією насолоджуватись .Шуня з 300 лямів віддав , тепер за резиновий бюджет м. Харкова ще раз відродить . Потім якомусь руху договорняк скатають Ізя просіче і в потрібний момент здасть . Потім якомусь новорішу "колє харькавскаму" от слушнгі народа "богоізбраного" знову за 200 300лямів віддасть . А той на Мацкву злиняє . Бізнес єврєєв в Україні. А майдан буде винен .
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armik (Киев)
12.11.2021 в 10:09
Контуженному папе Олейника давно пора угомонится и перестать проплачивать заказуху про своего сынка.Никому он нахрен не нужен и не интересен.Экономь деньги, зарабатываемые твоей женой, альфонс!
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-2


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