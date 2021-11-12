  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Представитель Дженоа: Было нелегко убедить Шевченко возглавить наш клуб
В тренде

Представитель Дженоа: Было нелегко убедить Шевченко возглавить наш клуб

Наши за границей
(1 голосов)

 Андрес Бласкес рассказал о приглашении специалиста, а также о планах клуба

Представитель Дженоа: Было нелегко убедить Шевченко возглавить наш клуб

Фото: twitter.com/GenoaCFC

Новина українською

Операционный партнер 777Partners, владельца "Дженоа", Андрес Бласкес рассказал о возможных трансферах для команды.

"Мы готовим изменения. Мы работаем над созданием холдинга, который сможет предоставлять одинаковые услуги для всех команд в группе: скаутинг, имидж, маркетинг. Это позволило бы создать синергетический эффект: более низкие затраты и более высокие доходы. А талант, который играет, например, в Молдове, в третьем дивизионе, смог бы стать отличным игроком в более сильной лиге.

Читайте такжеРоссиянин Миранчук может стать первым трансфером Дженоа при Шевченко

Сейчас не время говорить, что "Дженоа" может стремиться к Лиге чемпионов. Придется подождать, не знаю, сколько лет. Нужно время, чтобы починить команду, клуб, структуры. Путь к футболу полностью изменится по сравнению с прошлыми несколькими годами, даже если клуб уже давно играет в Серии А, поэтому проделанную работу следует ценить, даже если она основана на определенных бюджетных ограничениях, которые мы хотим удалить, увеличивая инвестиционную емкость для достижения более амбициозных целей. У команды очень высокие затраты на рабочую силу: нам нужно увеличить выручку, снизить затраты, или и то, и другое. Мы холдинговая компания, а не фонд. Для нас важно инвестировать в проекты, имеющие долгосрочную цель.

Читайте такжеПолноценный трансфер и аренда. Два игрока сборной могут оказаться в Дженоа

Будущее? Мы сделаем необходимые шаги, чтобы сделать клуб конкурентоспособным. Мы поможем Шевченко в этом вопросе. На исполнительном уровне мы готовим новую структуру, которая будет интегрирована в существующую по образцу английских. Вы увидите это через две-три недели. Мы не олигархи или миллиардеры, а небольшая структура. Если бы здесь не было Алессандро Зарбано (исполнительный директор "Дженоа" – прим.), нам было бы очень тяжело. Мы действительно хотим преуспеть в "Дженоа". Было нелегко убедить Шевченко, который так хорошо поработал со сборной Украины, но он очень хорошо вписался в наше видение футбола. В понедельник свяжемся с президентом", – сказал Бласкес.

Читайте такжеШевченко: Я ждал возможности поработать в клубе, не боюсь этого
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CalcioInPillole

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo45
12.11.2021 в 15:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...