Представитель Дженоа: Было нелегко убедить Шевченко возглавить наш клуб
Андрес Бласкес рассказал о приглашении специалиста, а также о планах клуба
Фото: twitter.com/GenoaCFC
Операционный партнер 777Partners, владельца "Дженоа", Андрес Бласкес рассказал о возможных трансферах для команды.
"Мы готовим изменения. Мы работаем над созданием холдинга, который сможет предоставлять одинаковые услуги для всех команд в группе: скаутинг, имидж, маркетинг. Это позволило бы создать синергетический эффект: более низкие затраты и более высокие доходы. А талант, который играет, например, в Молдове, в третьем дивизионе, смог бы стать отличным игроком в более сильной лиге.
Сейчас не время говорить, что "Дженоа" может стремиться к Лиге чемпионов. Придется подождать, не знаю, сколько лет. Нужно время, чтобы починить команду, клуб, структуры. Путь к футболу полностью изменится по сравнению с прошлыми несколькими годами, даже если клуб уже давно играет в Серии А, поэтому проделанную работу следует ценить, даже если она основана на определенных бюджетных ограничениях, которые мы хотим удалить, увеличивая инвестиционную емкость для достижения более амбициозных целей. У команды очень высокие затраты на рабочую силу: нам нужно увеличить выручку, снизить затраты, или и то, и другое. Мы холдинговая компания, а не фонд. Для нас важно инвестировать в проекты, имеющие долгосрочную цель.
Будущее? Мы сделаем необходимые шаги, чтобы сделать клуб конкурентоспособным. Мы поможем Шевченко в этом вопросе. На исполнительном уровне мы готовим новую структуру, которая будет интегрирована в существующую по образцу английских. Вы увидите это через две-три недели. Мы не олигархи или миллиардеры, а небольшая структура. Если бы здесь не было Алессандро Зарбано (исполнительный директор "Дженоа" – прим.), нам было бы очень тяжело. Мы действительно хотим преуспеть в "Дженоа". Было нелегко убедить Шевченко, который так хорошо поработал со сборной Украины, но он очень хорошо вписался в наше видение футбола. В понедельник свяжемся с президентом", – сказал Бласкес.
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