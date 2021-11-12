Представитель Дженоа: Было нелегко убедить Шевченко возглавить наш клуб

Операционный партнер 777Partners, владельца "Дженоа", Андрес Бласкес рассказал о возможных трансферах для команды.

"Мы готовим изменения. Мы работаем над созданием холдинга, который сможет предоставлять одинаковые услуги для всех команд в группе: скаутинг, имидж, маркетинг. Это позволило бы создать синергетический эффект: более низкие затраты и более высокие доходы. А талант, который играет, например, в Молдове, в третьем дивизионе, смог бы стать отличным игроком в более сильной лиге.

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Сейчас не время говорить, что "Дженоа" может стремиться к Лиге чемпионов. Придется подождать, не знаю, сколько лет. Нужно время, чтобы починить команду, клуб, структуры. Путь к футболу полностью изменится по сравнению с прошлыми несколькими годами, даже если клуб уже давно играет в Серии А, поэтому проделанную работу следует ценить, даже если она основана на определенных бюджетных ограничениях, которые мы хотим удалить, увеличивая инвестиционную емкость для достижения более амбициозных целей. У команды очень высокие затраты на рабочую силу: нам нужно увеличить выручку, снизить затраты, или и то, и другое. Мы холдинговая компания, а не фонд. Для нас важно инвестировать в проекты, имеющие долгосрочную цель.

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