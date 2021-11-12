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Юбилей. Ярмоленко покорил крутую отметку по количеству подписчиков в Instagram

Наши за границей
(3 голосов)

Украинский футболист поблагодарил своих фанатов

Юбилей. Ярмоленко покорил крутую отметку по количеству подписчиков в Instagram

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко набрал 350 подписчиков в популярной социальной сети Instagram.

32-летний украинский футболист поблагодарил всех фанатов.

"350 тысяч подписчиков! Спасибо всем!, - подписал фото Андрей.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 13 матчей во всех турнирах, и отметился двумя результативными передачами. На счету футболиста за сборную Украины 105 матчей, где он забил 44 мяча.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
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Комментарии (1)
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zafo45
12.11.2021 в 15:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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