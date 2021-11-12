Шевченко: Главная цель Дженоа - остаться в Серии A

Новый главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко высказался о задачах команды на текущий сезон.

"Главная цель - остаться в Серии A. Основная задача наша. У меня контракт на 2,5 года, поэтому планы мы строим на будущее.

Состав? Я думаю, что важно сейчас сделать команду, которая решит задачу. В январе нужно усилиться и остаться в элите. А потом будем с руководством обсуждать состав на новый сезон", - сказал Шевченко.