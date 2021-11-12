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Шевченко: Главная цель Дженоа - остаться в Серии A

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Андрей Николаевич говорит, что он пришел всерьез и надолго

Шевченко: Главная цель Дженоа - остаться в Серии A

Genoa CFC

Новина українською

Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о задачах команды на текущий сезон.

"Главная цель - остаться в Серии A. Основная задача наша. У меня контракт на 2,5 года, поэтому планы мы строим на будущее.

Состав? Я думаю, что важно сейчас сделать команду, которая решит задачу. В январе нужно усилиться и остаться в элите. А потом будем с руководством обсуждать состав на новый сезон", - сказал Шевченко.

Напомним, что первый матч Шевченко во главе "Дженоа" состоится 21 ноября против "Ромы".

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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