Кроме сборной Турции Шевченко интересовались клубы из АПЛ и Бундеслиги

Президент УАФ Андрей Павелко на днях сообщил о том, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции .

При этом, по информации Meta-ratings, кроме варианта с работой в национальной сборной Турции, у украинского специалиста были контакты с представителями клубов из Англии и немецкой Бундеслиги. В частности, услугами Андрея Шевченко интересовались в дортмундской "Боруссии". Правда, в большей степени эти контакты носили информационный характер в то время, когда Шевченко возглавлял сборную Украины и планировал продолжить работу в национальной команде.

Что касается сообщений в прессе о возможной работе в "Селтике", то предложений от шотландского клуба Шевченко не поступало. Эти слухи в британских СМИ появились после того, как Шевченко в Великобритании принял участие в турнире по гольфу, где его партнёром был сын владельца шотландского клуба.

Напомним, что после пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А "Дженоа". Контракт подписан до 2024 года.