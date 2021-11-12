Амброзини: Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице
Легенда Милана считает, что у Шевы в Дженоа все получится
Экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану" Массимо Амброзини прокомментировал назначение украинца на пост главного тренера "
"Как игрок, он был большой занозой в заднице, если вы не дали ему пас, как он хотел, но в конце концов мы понимали, что он был прав.
Внимание к деталям также послужит ему в новом назначении. Андрей обладает правильным энтузиазмом и скромностью, фундаментальными качествами для этой нелегкой работы. Но он понимает, что будет трудно, и это тоже важно.
Генуя - хорошая возможность: он хорошо поработал с Украиной, но никогда не работал с клубом, где нужно работать каждый день.
Я считаю, что он преуспеет и в Генуе, и сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, потому что он знает, как снизить или увеличить давление. Его поддержка очень поможет Шевченко, - сказал Амброзини.
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