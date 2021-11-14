Шевченко: Трансферы Миколенко и Зинченко? Это невозможно, лимит на игроков исчерпан
Речь идет о лимите на игроков не из ЕС
Genoa CFC
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями насчет предстоящей работы в итальянском клубе.
– Это хороший вызов для меня. Тренировать в Серии А, в одной из самых лучших лиг, где собраны хорошие тренеры – большой вызов. Будет очень сложно, но, думаю, мы справимся с этой ситуацией. Будем делать все для того, чтобы остаться в Серии А.
– Много пишут о потенциальных трансферах.
– Обсуждали с руководством многие моменты. Завтра важный день – будет переход клуба от старого владельца к новому. У клуба есть серьезные амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А – останется там или нет. Мы обговорили этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб увидит, как он хочет усилить команду, тогда мы будем обсуждать эти вопросы.
– У вас с владельцем прямая связь?
– Да, у нас уже был первый контакт. Клуб вышел на меня напрямую.
– Пишут о возможном переходе в "Дженоа" Миколенко или Зинченко. Но у "Дженоа" исчерпан лимит на игроков не из ЕС. То есть сейчас это невозможно?
– Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан, – рассказал украинский наставник.
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