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Шевченко: Трансферы Миколенко и Зинченко? Это невозможно, лимит на игроков исчерпан

Наши за границей
(1 голосов)

Речь идет о лимите на игроков не из ЕС

Шевченко: Трансферы Миколенко и Зинченко? Это невозможно, лимит на игроков исчерпан

Genoa CFC

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями насчет предстоящей работы в итальянском клубе.

– Это хороший вызов для меня. Тренировать в Серии А, в одной из самых лучших лиг, где собраны хорошие тренеры – большой вызов. Будет очень сложно, но, думаю, мы справимся с этой ситуацией. Будем делать все для того, чтобы остаться в Серии А.

– Много пишут о потенциальных трансферах.

– Обсуждали с руководством многие моменты. Завтра важный день – будет переход клуба от старого владельца к новому. У клуба есть серьезные амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А – останется там или нет. Мы обговорили этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб увидит, как он хочет усилить команду, тогда мы будем обсуждать эти вопросы.

– У вас с владельцем прямая связь?

– Да, у нас уже был первый контакт. Клуб вышел на меня напрямую.

– Пишут о возможном переходе в "Дженоа" Миколенко или Зинченко. Но у "Дженоа" исчерпан лимит на игроков не из ЕС. То есть сейчас это невозможно?

– Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан, – рассказал украинский наставник.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
"Великий Футбол"

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Комментарии (7)
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kukarekin (Одесса)
14.11.2021 в 22:45
Что тут скажешь суркисня шубных дел мастера монополисты
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+1
-1
VAO (Луганск)
14.11.2021 в 22:12
СМИ пишут про то что дженоа хочет купить миколенка за 17 лямов а суркис хочет 20... Тем временем ни Суркис ни Шева ни Дженоа ни сам Миколенко вообще об этом не слышали))))Я каждый раз в такие моменты вспоминаю фильм Зелёная улица хулиганов кажется где фанаты Вестхэма люто ненавидели журналистов)
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+4
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
14.11.2021 в 22:01
"Нам такое добро не надо, пусть дальше в Динамо играют"
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0
-3
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Динамiт (Василькiв)
14.11.2021 в 22:46
а ти олексін і дальше на окружній члени дальнобоїв облизуй !
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
14.11.2021 в 21:59
Для Суркиса это шок!! Как же его 20лямов?
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+1
-2
Зритель (Харьков)
14.11.2021 в 21:51
А сколько шуму было. За преднамеренное враньё в СМИ должна быть хотя-бы административная ответственность.
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+3
-1
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okolegko (Київ)
14.11.2021 в 23:01
Так в ua-football навіть офіційний колір сайту жовто-гарячий. Навіть не маскуються
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0
0


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