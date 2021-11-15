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"Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге

Наши за границей
(1 голосов)

Главная команда провела двухсторонку с молодежкой

"Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге

Фото: genoacfc.it

Новина українською

В воскресенье, 14 ноября, главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который недавно возглавил команду из Серии А, впервые провел поединок на тренерском мостике клуба Италии.

Соперником подопечных Шевченко выступил молодежный состав клуба. Победу в матче со счетом 3:1 добыла главная команда. Голами отметились Мелегони, Джини и Бьянки, у проигравших отличился Бочи.

"Это был хороший тест в конце положительной первой рабочей недели", — сказал Шевченко.

Напомним, первый официальный матч под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" проведет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы"в рамках итальянской Серии А.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
genoacfc.it

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
15.11.2021 в 11:45
А я то думал, тоде мне "хороший тест"...
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