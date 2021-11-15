Яремчук: Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за Милан

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал слухи, которые сватают его в итальянский " Милан ".

"Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за "Милан". У меня есть мечта как можно быстрее адаптироваться в "Бенфике" и показывать свой лучший футбол.

По сравнению с Бельгией в Португалии сложный чемпионат, потому что все закрываются в обороне против тебя. Тяжело вскрывать защиту", - сказал Яремчук.