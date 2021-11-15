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Яремчук: Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за Милан

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(1 голосов)

Форвард думает над тем, как быстрее адаптироваться в Бенфике

Яремчук: Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за Милан

Фото: twitter.com/slbenfica_en / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал слухи, которые сватают его в итальянский "Милан".

"Сейчас у меня нет такой мечты - сыграть за "Милан". У меня есть мечта как можно быстрее адаптироваться в "Бенфике" и показывать свой лучший футбол.

По сравнению с Бельгией в Португалии сложный чемпионат, потому что все закрываются в обороне против тебя. Тяжело вскрывать защиту", - сказал Яремчук.

Напомним, что в нынешнем сезоне Роман забил за "орлов" четыре гола в 17 матчах.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Милан
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Источник:
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 19:45
Не тянешь Бенфику, к сожалению (((
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alex 66 (Кременчук)
15.11.2021 в 19:19
А что была? Мечтать не вредно. Рома, ты не тянешь на Ибру...Тащи Бенфику и ждем всегда в кондициях в сбУ.
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0
Thiirane2 (Днепр)
15.11.2021 в 19:10
Зачем Милан? Дуй в Геную.
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+1
0


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