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Малиновский: Дженоа Шевченко будет очень тяжело в матче с Аталантой

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Поединок Малиновского против Шевченко состоится в 20-х числах декабря

Малиновский: Дженоа Шевченко будет очень тяжело в матче с Аталантой

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча с "Дженоа", который недавно возглавил Андрей Шевченко.

– Поздравляю Андрея Николаевича.

– Когда вы сыграете, через 4 тура?

– По-моему, 21 декабря или 22-го. Думаю, что им очень тяжело будет.

– Просто у вас есть шансы, пока туда Миколенко не перешел.

– Ну это будет уже более быстрая команда.

– Так он туда не перейдет – где Миколенко и где "Дженоа"?

– Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
vZbirna

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