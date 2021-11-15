Малиновский: Дженоа Шевченко будет очень тяжело в матче с Аталантой
Поединок Малиновского против Шевченко состоится в 20-х числах декабря
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча с "
– Поздравляю Андрея Николаевича.
– Когда вы сыграете, через 4 тура?
– По-моему, 21 декабря или 22-го. Думаю, что им очень тяжело будет.
– Просто у вас есть шансы, пока туда Миколенко не перешел.
– Ну это будет уже более быстрая команда.
– Так он туда не перейдет – где Миколенко и где "Дженоа"?
– Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:vZbirna
Популярное сейчас
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Яремчук: Теперь Боснии будет сложнее
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- Амброзини: Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...