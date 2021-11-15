Малиновский: Дженоа Шевченко будет очень тяжело в матче с Аталантой

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча с " Дженоа ", который недавно возглавил Андрей Шевченко.

– Поздравляю Андрея Николаевича.

– Когда вы сыграете, через 4 тура?

– По-моему, 21 декабря или 22-го. Думаю, что им очень тяжело будет.

– Просто у вас есть шансы, пока туда Миколенко не перешел.

– Ну это будет уже более быстрая команда.

– Так он туда не перейдет – где Миколенко и где "Дженоа"?

– Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет.