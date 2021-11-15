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Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ третий месяц подряд

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Равных нет, достойных мало

Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ третий месяц подряд

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником октября в чемпионате ОАЭ.

Для украинского специалиста эта награда уже стала третьей подряд. До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе и сентябре.

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На данный момент "Аль-Айн" имеет в своем активе 21 очко и после 9 туров лидирует в турнирной таблице национального первенства.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (4)
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NORDOS
15.11.2021 в 22:00
а Хаві?
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Artemanat (Кривой Рог)
15.11.2021 в 21:55
Ждём в АПЛ
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kalan-86 (Анкара)
15.11.2021 в 21:32
Серега, это блин вообще не твой уровень. Следили за твоей работой в Ференцвароше, болели, а за этой дворовой лигой никакого интереса нет следить. Давай либо в хорошую лигу и клуб, либо в сборную (желательно Украины). А каждый месяц быть лучшим, думаю и тебе самому уже не интересно.
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Харьковчанин (Харків)
15.11.2021 в 22:55
ну заробити на старість то треба?
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