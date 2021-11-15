Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ третий месяц подряд
Равных нет, достойных мало
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником октября в чемпионате ОАЭ.
Для украинского специалиста эта награда уже стала третьей подряд. До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе и сентябре.
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На данный момент "Аль-Айн" имеет в своем активе 21 очко и после 9 туров лидирует в турнирной таблице национального первенства.
للشهر الثالث على التوالي ????????— نادي العين (@alainfcae) November 15, 2021
سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/ZIeR13tQxf
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Комментарии (4)
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NORDOS
15.11.2021 в 22:00
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Artemanat (Кривой Рог)
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kalan-86 (Анкара)
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Харьковчанин (Харків)
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