Ребров - лучший тренер чемпионата ОАЭ третий месяц подряд

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником октября в чемпионате ОАЭ.

Для украинского специалиста эта награда уже стала третьей подряд. До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе и сентябре.

На данный момент "Аль-Айн" имеет в своем активе 21 очко и после 9 туров лидирует в турнирной таблице национального первенства.