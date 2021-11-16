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Клуб Ярмоленко попал под санкции со стороны УЕФА

Наши за границей
(1 голосов)

В английском клубе потребовали разъяснений

Клуб Ярмоленко попал под санкции со стороны УЕФА

Фото: whufc.com

Новина українською

"Вест Хэм" выступил с заявлением по поводу наказания со стороны УЕФА за беспорядки, которые устроили фанаты английского клуба в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским "Генком" (2:2).

"Вест Хэм Юнайтед" может подтвердить, что мы получили электронное письмо вечером в понедельник, в котором сообщалось, что мы подпадаем под санкции УЕФА в связи с матчем группы H Лиги Европы с "Генком" в четверг, 4 ноября. Клуб был оштрафован на 34,5 тысячи евро, а также наши болельщики не могут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы.

Клуб срочно требует разъяснений от УЕФА, особенно с учётом чрезвычайно короткого уведомления о санкциях, которые повлияют на наших болельщиков, уже купивших билеты и договорившихся о поездке в Австрию на наш матч с "Рапидом" всего через неделю.

Мы удивлены этим санкциям и разочарованы болельщиками, которые вели себя безупречно и поддерживали команду на протяжении всего матча и теперь не смогут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы.

Клуб запросил у УЕФА полные письменные объяснения этих санкций и попросил их ускорить наш запрос, учитывая, что дальнейшая задержка может снова повлиять на болельщиков.

Наконец, мы хотели бы заверить тех болельщиков, которые уже приобрели один из 1700 билетов, которые распродали на эту игру, что они будут автоматически возвращены клубом, если УЕФА вынесет решение о действии санкций, и что они относятся к матчу на следующей неделе в Австрии", — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Матч "Рапид" - "Вест Хэм" состоится 25 ноября в Вене на стадионе "Альянц.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc.com

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 12:43
Кто бы оштрафовал УЕФА...
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