Шевченко провел встречу с опытными игроками Дженоа
Украинский коуч хочет узнать причины неудачного старта команды в сезоне
Фото: twitter.com/GenoaCFC
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко продолжает знакомство с новой командой.
Как сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Il Secolo XIX, 45-летний украинец встретился с ветеранами генуэзского клуба. Среди этих игроков были Доменико Кришито, Горан Пандев, Валон Бехрами и Милан Бадель.
На встрече Шевченко пытался выяснить, почему "Дженоа" не могла добиться результатов под руководством Давиде Баллардини.
При экс-тренере "грифоны" одержали лишь одну победу в 12-ти матчах Серии А.
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Источник:TUTTOmercatoWEB
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