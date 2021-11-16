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Шевченко провел встречу с опытными игроками Дженоа

Наши за границей
(2 голосов)

Украинский коуч хочет узнать причины неудачного старта команды в сезоне

Шевченко провел встречу с опытными игроками Дженоа

Фото: twitter.com/GenoaCFC

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко продолжает знакомство с новой командой.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Il Secolo XIX, 45-летний украинец встретился с ветеранами генуэзского клуба. Среди этих игроков были Доменико Кришито, Горан Пандев, Валон Бехрами и Милан Бадель.

На встрече Шевченко пытался выяснить, почему "Дженоа" не могла добиться результатов под руководством Давиде Баллардини.

При экс-тренере "грифоны" одержали лишь одну победу в 12-ти матчах Серии А.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 15:50
Не опытным путём...
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