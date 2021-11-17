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Клуб из Турции заинтересовался одним из лидеров сборной Украины

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Турецкий клуб намерен усилить состав зимой

Клуб из Турции заинтересовался одним из лидеров сборной Украины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

32-летний вингер сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко имеет вариант со сменой клубной прописки уже этой зимой.

Как сообщает ресурс Fanatik, украинец попал на радары турецкого "Трабзонспора". Клуб из Трабзона активно подыскивает игроков на фланги атаки, желая найти достойную замену Жервиньо, который перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена.

А лидер сборной Украины является одним из потенциальных кандидатов на замену.

Отмечается, что руководство "Трабзонспора" сначала собирается оценить, в какую сумму им обойдется трансфер, поскольку летом 2022 года у украинца заканчивается контакт с "Вест Хэмом". И турки понимают, что стоимость Ярмоленко.

Впрочем, помимо украинского вингера называют имена Эдина Вишча и Кристиана Тельо. Эти двое - также приоритетные цели для тренера Абдуллы Авчи.

В нынешнем сезоне Ярмоленко выполнил два ассиста в 13-ти матчах во всех турнирах.

Добавим, что после 12-ти туров "Трабзонспор" имеет 30 очков и лидирует в чемпионате Турции.

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В статье: Андрей Ярмоленко Трабзонспор (Трабзон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Fanatik

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