Анчеллоти предупредил Лунина, что тот может сыграть в ближайшем матче Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера команды Андрея Лунина, что тот может попасть в стартовый состав на ближайший матч Ла Лиги. Об этом сообщает ресурс DefensaCentral.

Тренер опасается, что ключевой вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустит поединок из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении сборной Бельгии.

По информации источника, бельгиец скорее всего сможет сыграть, а его отсутствие в этой игре видится маловероятным, но Анчелотти хочет быть готов к любому развитию событий и настраивает Лунина на потенциальный выход в старте.

"Сливочные" сыграют против "Гранады" уже в это воскресенье, 21 августа в 17:15. В нынешнем сезоне Андрей еще не появлялся на поле.

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний украинец может покинуть "Реал" уже в зимнее трансферное окно.