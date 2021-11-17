Анчеллоти предупредил Лунина, что тот может сыграть в ближайшем матче Реала
Тренер опасается, что Тибо Куртуа не поможет "сливочным" из-за травмы
Фото: realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера команды Андрея Лунина, что тот может попасть в стартовый состав на ближайший матч Ла Лиги. Об этом сообщает ресурс DefensaCentral.
Тренер опасается, что ключевой вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустит поединок из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении сборной Бельгии.
По информации источника, бельгиец скорее всего сможет сыграть, а его отсутствие в этой игре видится маловероятным, но Анчелотти хочет быть готов к любому развитию событий и настраивает Лунина на потенциальный выход в старте.
"Сливочные" сыграют против "Гранады" уже в это воскресенье, 21 августа в 17:15. В нынешнем сезоне Андрей еще не появлялся на поле.
Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний украинец может покинуть "Реал" уже в зимнее трансферное окно.
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