  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анчеллоти предупредил Лунина, что тот может сыграть в ближайшем матче Реала
В тренде

Анчеллоти предупредил Лунина, что тот может сыграть в ближайшем матче Реала

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер опасается, что Тибо Куртуа не поможет "сливочным" из-за травмы

Анчеллоти предупредил Лунина, что тот может сыграть в ближайшем матче Реала

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера команды Андрея Лунина, что тот может попасть в стартовый состав на ближайший матч Ла Лиги. Об этом сообщает ресурс DefensaCentral.

Тренер опасается, что ключевой вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустит поединок из-за проблем со здоровьем, которые почувствовал в расположении сборной Бельгии.

По информации источника, бельгиец скорее всего сможет сыграть, а его отсутствие в этой игре видится маловероятным, но Анчелотти хочет быть готов к любому развитию событий и настраивает Лунина на потенциальный выход в старте.

"Сливочные" сыграют против "Гранады" уже в это воскресенье, 21 августа в 17:15. В нынешнем сезоне Андрей еще не появлялся на поле.

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний украинец может покинуть "Реал" уже в зимнее трансферное окно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DefensaCentral

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...