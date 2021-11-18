Бывший вице-президент Милана оценил шансы на успех Шевченко в Дженоа

Бывший вице-президент "Милана", а ныне генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани высказался о назначении Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет хорошо выступить в "Дженоа".

Он умен, он самоотвержен, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов", – приводит слова Галлиани TUTTOmercatoWEB со ссылкой на интервью Binario Sport.