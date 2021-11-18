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Бывший вице-президент Милана оценил шансы на успех Шевченко в Дженоа

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Адриано Галлиани высказался об украинском специалисте

Бывший вице-президент Милана оценил шансы на успех Шевченко в Дженоа

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Бывший вице-президент "Милана", а ныне генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани высказался о назначении Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет хорошо выступить в "Дженоа".

Он умен, он самоотвержен, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов", – приводит слова Галлиани TUTTOmercatoWEB со ссылкой на интервью Binario Sport.

Напомним, первый официальный матч под руководством Андрея Шевченко в "Дженоа" пройдет в воскресенье, 21 ноября, против "Ромы" в рамках Серии А.

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В статье: Андрей Шевченко Адриано Галлиани Дженоа (Генуя) Монца (Италия)
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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