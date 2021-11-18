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Два испанских клуба интересуются Луниным

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Украинец может начать новую главу в карьере

Два испанских клуба интересуются Луниным

Фото: Real Madrid CF

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин заинтересовал 2 клуба Ла Лиги, сообщает Marca.

Помимо французского "Лилля", за 22-летним украинцем следят "Гранада" и "Эспаньол". Сообщалось, что действующий чемпион Франции уже контактировал с "Реалом" касательно перехода украинца.

Как утверждает источник, вратарь заинтересован в уходе из клуба, так как там не получает игровой практики. Однако, его трансфер вряд ли возможен, так как наставник "Реала" Карло Анчелотти не намерен оставлять бельгийца Тибо Куртуа без замены, это слишком рискованно.

Напомним, за полтора года Лунин сыграл один матч за "сливочных". При Анчелотти голкипер не провел на поле ни единой игры. Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 3 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада Андрей Лунин Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca

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